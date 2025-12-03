Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι

With this 3, #Bucks Giannis Antetokounmpo now has 21,000 career points 👏pic.twitter.com/SJXSLThYya — Lily Zhao (@LilySZhao) November 30, 2025

Giannis Antetokounmpo deletou ou arquivou todas as suas fotos no Instagram relacionadas ao Bucks, menos as da Copa e do título da NBA.



No Twitter a mesma coisa, ele apagou todos os seus tweets até 2021. pic.twitter.com/U4nsT21L92 — Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) December 2, 2025

Giannis PLEADING with the ref after Khris Middleton gets away with a little slap at the arm pic.twitter.com/XLI2pxvAh3 — Follow HeavenlyBuckets (@Heavenlybuckets) December 2, 2025

Ακολούθησε τα όνειρά σου και πίστεψε στον εαυτό σου». Είναι από το 2015 και ίσως να θέλει να πει κάτι και το 2025.



Στο Twitter τα έσβησε όλα έως το 2021 και άφησε μόνο μια ανάρτηση για τον Κόμπι Μπράιαντ με φανέλα των Λέικερς. Αυτή η κίνηση έφερε νέα σενάρια









Giannis has deleted all posts on Twitter going back to 2021 and has removed all Bucks related content on his IG, excluding his NBA Championship and Cup posts.



This is the last tweet on his Twitter feed. 👀 pic.twitter.com/Rj1gXoY66C — Legion Hoops (@LegionHoops) December 2, 2025





Ο χειμώνας αναμένεται να είναι «καυτός» όσο αφορά τον Γιάννη που βλέπει πως ότι και ν' αλλάξουν οι Μπακς είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να γίνουν ξανά διεκδικητές τίτλου.



Ανεπίσημα η περίοδος ανταλλαγών αρχίζει στις 15/12.



Αυτή τη σεζόν ο Έλληνας άσος αμείβεται από τα «Ελάφια» με 54 εκατ. δολάρια ενώ την επόμενη θα πάει στα 58.





Φέτος τα πράγματα δείχνουν να είναι ακόμα χειρότερα. Η ομάδα μετά από 22 αγώνες στον μαγικό κόσμο του NBA ζει έναν εφιάλτη αφού έχει 13 ήττες και 9 νίκες και είναι 11η στην βαθμολογία της Ανατολής.Στα τελευταία 9 παιχνίδια τους έχουν χάσει στα 8. Στα 4 από αυτά ο Γιάννης δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού αλλά ήταν στο παρκέ στην χειρότερη ήττα τους.Έπαιζαν με τους τελευταίους (3-16) Γουίζαρντς βρέθηκε στην 3η περίοδο να κερδίζουν με 81-65 (+16) και έχασαν με 129-126 από την χειρότερη ομάδα της Λίγκας.Ο Γιάννης που πρόσφατα ξεπέρασε τους 21.000 πόντους και έχει βάλει στόχο να ξεπεράσει τον θρυλικό Λάρι Μπερντ (21.791) πέτυχε κόντρα στους Γουίζαρντς 26 πόντους αλλά δεν μπόρεσε να σώσει την ομάδα του. Μάλιστα σε κάποια φάση η κάμερα τον... έπιασε να παρακαλεί τους διαιτητές να του σφυρίξουν φάουλ.Όλα αυτά και άλλα τόσα έφεραν και πάλι στην επιφάνεια την «θεωρία» πως αυτή είναι η τελευταία του χρονιά στο NBA. Πολλοί αναλυτές βλέπουν ανταλλαγή ακόμα και μέσα στη χρονιά (έως 5/2) και ήδη έχουν αρχίσει σενάρια για τους Λέικερς.Τα σενάρια όμως «τροφοδότησε» και εκείνος. Λίγες ώρες μετά από την ήττα από τους Γουίζαρντς αποφάσισε να σβήσει από το Instagram και το Twitter τις φωτογραφίες του με ... θέμα τους Μπακς στους οποίους παίζει από το 2013.Πήρε σκούπα και έσβηνε, έσβηνε. Κανείς ακόμα δεν γνωρίζει τον λόγο. Έφτασε στο 2021. Στο Instagram του κράτησε μόνο δύο φωτογραφίες από τους Μπακς. Εκείνη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021 και αυτή από το Κύπελλο του 2024.Στο Twitter γράφει ότι είναι «αθλητής NBA» και δεν υπάρχει πουθενά η λέξη Μπακς. Είναι απογοητευμένος και αντέδρασε με συναίσθημα; Θέλει να δείξει ότι πλησιάζει το τέλος του με τους Μπακς; Θα δείξει. Ο Αντετοκούνμπο πάντως σεβάστηκε και θα σέβεται μια ζωή την ομάδα που τον ανέδειξε.Η παλαιότερη ανάρτηση που έχει παραμείνει στις δεκατρείς που δεν σβήστηκαν ο Γιάννης γράφει: «μια ανταλλαγή των Μπακς με τους Λέικερς.Αυτή η ανταλλαγή μοιάζει αδύνατη. Ο Γιάννης τα επόμενα τρία χρόνια έχει μέσο όρο συμβόλαιο των 58,4 εκατ. δολαρίων και αυτό είναι δύσκολο να καλυφθεί από την ομάδα του Λος Άντζελες.