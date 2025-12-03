Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Η ήττα από τους τελευταίους στη βαθμολογία Γουίζαρντς ήταν η ... σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι - Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κράτησε μόνο δύο φωτογραφίες με τους Μπακς στα social media
Ο Λούκα Ντόντσιτς, ο μεγάλος σταρ του NBA, έγινε ανταλλαγή χωρίς να το γνωρίζει και μέσα σε λίγες ώρες βρέθηκε από το Ντάλας και τους Μάβερικς στο Λος Άντζελες και στους Λέικερς δίπλα στον ΛεΜπρον Τζέιμς.
Αφού το έκαναν αυτό σ' έναν παίκτη του επιπέδου του Λούκα Ντόντσιτς γιατί να μην το κάνουν ξανά το NBA και οι ομάδες. Από την ημέρα εκείνη, την 2α Φεβρουαρίου 2025, άλλαξαν όλα στο NBA και πολλοί αναλυτές έκτοτε υποστηρίζουν και γράφουν ότι ο επόμενος που θα γίνει ανταλλαγή θα είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Από τότε έχουν γραφτεί πολλά σενάρια για πολλές ομάδες. Οι Νιου Γιορκ Νικς είναι η ομάδα που έχει τις περισσότερες... προβολές στα δημοσιεύματα. Στη λίστα υπάρχουν οι Λος Άντζελες, οι Μπλέιζερς, οι Χιούστον, οι Σπερες και άλλες.
If Giannis Antetokounmpo were to leave the Bucks, which team would be the best fit for him? 🤔 pic.twitter.com/UrUHem3sAC— Hoops (@Hoopss) December 2, 2025
Ο Γιάννης δηλώνει ότι αγαπάει τους Μπακς αλλά κάθε χρόνο η ομάδα πάει και χειρότερα. Οι Μπακς έβαλαν τον Αντετοκούνμπο στον μαγικό κόσμο του NBA και εκείνος το 2021 τους χάρισε το πρωτάθλημα NBA και το 2024 το NBA Cup.
To Μιλγουόκι είχε κερδίσει το τελευταίο του πρωτάθλημα με τον Τζαμπάρ το 1971 και το έκανε ξανά με τον Αντετοκούνμπο το 2021.
GIANNIS NOS LAKERS?— LUKA DONCIC BR (@LUKADONCICBRA) May 7, 2025
💜💛💜💛
Uma bomba pode explodir nessa off season! 💣💣💣💣
O grego tem um desejo: sair dos bucks e LA é um dos destinos favoritos! 👀🏀
Mas qual seria o pacote necessário pra isso acontecer?🤑🪄
Seguee o 🧵 pic.twitter.com/snfw0xQeXM
Το «δέσιμο» με τους Μπακς είναι δυνατό αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Έλληνας σταρ που το Σάββατο (6/12) κλείνει τα 31 του θα καθίσει μια ζωή να τους βλέπει να μην μπορούν να βγουν από το τέλμα.
Οι Μπακς τα τρία τελευταία χρόνια μένουν εκτός από τον 1ο γύρο των πλέι οφ της Ανατολής. Αποκλείστηκαν δύο φορές από τους Πέισερς και μια από τους Χιτ.
With this 3, #Bucks Giannis Antetokounmpo now has 21,000 career points 👏pic.twitter.com/SJXSLThYya— Lily Zhao (@LilySZhao) November 30, 2025
Φέτος τα πράγματα δείχνουν να είναι ακόμα χειρότερα. Η ομάδα μετά από 22 αγώνες στον μαγικό κόσμο του NBA ζει έναν εφιάλτη αφού έχει 13 ήττες και 9 νίκες και είναι 11η στην βαθμολογία της Ανατολής.
Giannis Antetokounmpo deletou ou arquivou todas as suas fotos no Instagram relacionadas ao Bucks, menos as da Copa e do título da NBA.— Coast to Coast Brasil | NBA (@brasilcoast2) December 2, 2025
No Twitter a mesma coisa, ele apagou todos os seus tweets até 2021. pic.twitter.com/U4nsT21L92
Στα τελευταία 9 παιχνίδια τους έχουν χάσει στα 8. Στα 4 από αυτά ο Γιάννης δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού αλλά ήταν στο παρκέ στην χειρότερη ήττα τους.
Έπαιζαν με τους τελευταίους (3-16) Γουίζαρντς βρέθηκε στην 3η περίοδο να κερδίζουν με 81-65 (+16) και έχασαν με 129-126 από την χειρότερη ομάδα της Λίγκας.
Ο Γιάννης που πρόσφατα ξεπέρασε τους 21.000 πόντους και έχει βάλει στόχο να ξεπεράσει τον θρυλικό Λάρι Μπερντ (21.791) πέτυχε κόντρα στους Γουίζαρντς 26 πόντους αλλά δεν μπόρεσε να σώσει την ομάδα του. Μάλιστα σε κάποια φάση η κάμερα τον... έπιασε να παρακαλεί τους διαιτητές να του σφυρίξουν φάουλ.
Giannis PLEADING with the ref after Khris Middleton gets away with a little slap at the arm pic.twitter.com/XLI2pxvAh3— Follow HeavenlyBuckets (@Heavenlybuckets) December 2, 2025
Όλα αυτά και άλλα τόσα έφεραν και πάλι στην επιφάνεια την «θεωρία» πως αυτή είναι η τελευταία του χρονιά στο NBA. Πολλοί αναλυτές βλέπουν ανταλλαγή ακόμα και μέσα στη χρονιά (έως 5/2) και ήδη έχουν αρχίσει σενάρια για τους Λέικερς.
Τα σενάρια όμως «τροφοδότησε» και εκείνος. Λίγες ώρες μετά από την ήττα από τους Γουίζαρντς αποφάσισε να σβήσει από το Instagram και το Twitter τις φωτογραφίες του με ... θέμα τους Μπακς στους οποίους παίζει από το 2013.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πήρε σκούπα και έσβηνε, έσβηνε. Κανείς ακόμα δεν γνωρίζει τον λόγο. Έφτασε στο 2021. Στο Instagram του κράτησε μόνο δύο φωτογραφίες από τους Μπακς. Εκείνη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021 και αυτή από το Κύπελλο του 2024.
Στο Twitter γράφει ότι είναι «αθλητής NBA» και δεν υπάρχει πουθενά η λέξη Μπακς. Είναι απογοητευμένος και αντέδρασε με συναίσθημα; Θέλει να δείξει ότι πλησιάζει το τέλος του με τους Μπακς; Θα δείξει. Ο Αντετοκούνμπο πάντως σεβάστηκε και θα σέβεται μια ζωή την ομάδα που τον ανέδειξε.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η παλαιότερη ανάρτηση που έχει παραμείνει στις δεκατρείς που δεν σβήστηκαν ο Γιάννης γράφει: «Ακολούθησε τα όνειρά σου και πίστεψε στον εαυτό σου». Είναι από το 2015 και ίσως να θέλει να πει κάτι και το 2025.
Στο Twitter τα έσβησε όλα έως το 2021 και άφησε μόνο μια ανάρτηση για τον Κόμπι Μπράιαντ με φανέλα των Λέικερς. Αυτή η κίνηση έφερε νέα σενάρια μια ανταλλαγή των Μπακς με τους Λέικερς.
Αυτή η ανταλλαγή μοιάζει αδύνατη. Ο Γιάννης τα επόμενα τρία χρόνια έχει μέσο όρο συμβόλαιο των 58,4 εκατ. δολαρίων και αυτό είναι δύσκολο να καλυφθεί από την ομάδα του Λος Άντζελες.
Giannis has deleted all posts on Twitter going back to 2021 and has removed all Bucks related content on his IG, excluding his NBA Championship and Cup posts.— Legion Hoops (@LegionHoops) December 2, 2025
This is the last tweet on his Twitter feed. 👀 pic.twitter.com/Rj1gXoY66C
Ο χειμώνας αναμένεται να είναι «καυτός» όσο αφορά τον Γιάννη που βλέπει πως ότι και ν' αλλάξουν οι Μπακς είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να γίνουν ξανά διεκδικητές τίτλου.
Ανεπίσημα η περίοδος ανταλλαγών αρχίζει στις 15/12.
Αυτή τη σεζόν ο Έλληνας άσος αμείβεται από τα «Ελάφια» με 54 εκατ. δολάρια ενώ την επόμενη θα πάει στα 58.
