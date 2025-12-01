Πολ Γουόκερ: 12 χρόνια χωρίς εσένα, σ’ αγαπώ για πάντα, έγραψε η κόρη του

. Στα στιγμιότυπα η Μίντοου εμφανίζεται στην παιδική της ηλικία μαζί με τον ηθοποιό, με τους δύο να σβήνουν μία τούρτα γενεθλίων.



Δείτε την ανάρτησή της



30 Νοεμβρίου του 2013 σε ηλικία 40 ετών

Κλείσιμο

Γουόκερ

Μίντοου Γουόκερ