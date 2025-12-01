Πολ Γουόκερ: 12 χρόνια χωρίς εσένα, σ’ αγαπώ για πάντα, έγραψε η κόρη του
Πολ Γουόκερ: 12 χρόνια χωρίς εσένα, σ' αγαπώ για πάντα, έγραψε η κόρη του
Η Μίντοου Γουόκερ απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα πατέρα της 12 χρόνια μετά το τροχαίο που του στοίχισε τη ζωή
12 χρόνια συμπληρώθηκαν από τον θάνατο του Πολ Γουόκερ με την κόρη του να αποτίει φόρο τιμής στον εκλιπόντα πατέρα της με μία ανάρτηση στα social media.
Η κόρη του εκλιπόντος ηθοποιού, Μίντοου Γουόκερ προχώρησε την Κυριακή 30 Νοεμβρίου σε μία συγκινητική δημοσίευση με αφορμή της συμπλήρωση 12 χρόνων από την ημέρα του τροχαίου, που στοίχισε τη ζωή στον πρωταγωνιστή του «Fast & Furious».
Η Μίντοου μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά κοινών φωτογραφιών με τον εκλιπόντα πατέρα της. «12 χρόνια χωρίς εσένα. Σ’ αγαπώ για πάντα», έγραψε. Στα στιγμιότυπα η Μίντοου εμφανίζεται στην παιδική της ηλικία μαζί με τον ηθοποιό, με τους δύο να σβήνουν μία τούρτα γενεθλίων.
Δείτε την ανάρτησή της
Ο ξαφνικός και τραγικός θάνατος του Γουόκερ στις 30 Νοεμβρίου του 2013 σε ηλικία 40 ετών συγκλόνισε το Χόλιγουντ. Ο ηθοποιός βρισκόταν στη θέση του συνοδηγού όταν ο επαγγελματίας οδηγός αγώνων Ρότζερ Ρόντας, έχασε τον έλεγχο της Porsche Carrera GT του Γουόκερ και προσέκρουσε σε κολόνα στη Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνιας. Το αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες μετά την πρόσκρουση και οι Αρχές διαπίστωσαν τον θάνατο και των δύο αντρών μόλις έφτασαν στο σημείο.
Ο Πολ Γουόκερ είχε αποκτήσει την κόρη του με την παιδική του φίλη Ρεμπέκα Σότερος. Αν και οι δύο τους δεν παντρεύτηκαν ποτέ, μεγάλωναν μαζί τη Μίντοου Γουόκερ μέχρι τον ξανφικό θάνατο του ηθοποιού.
