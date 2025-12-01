Καιρός: Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο

Η La Roche-Posay γιορτάζει 50 χρόνια δερματολογικής φροντίδας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις που συνδυάζουν ορατά αποτελέσματα και σεβασμό στην επιδερμίδα.
Για βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες σε όλη τη χώρα από τα μέσα της εβδομάδας προειδοποιούν Κολυδάς και Τσατραφύλλιας - Σε Κρήτη και Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες της τελευταίας ημέρας του Νοεμβρίου
Με καλές καιρικές συνθήκες ξεκινά η εβδομάδα, καθώς η Δευτέρα χαρακτηρίζεται από ήπιο καιρό και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, «ο Δεκέμβρης θα κάνει ποδαρικό με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε θάλασσα», με τους ανέμους να παραμένουν ήπιοι και τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.
Βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της ΣύρτηςΑπό την Τετάρτη, ωστόσο, η κατάσταση αλλάζει. Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι στον κόλπο της Σύρτης θα οργανωθεί βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα κινηθεί προς τη χώρα μας, δημιουργώντας νέο κύκλο κακοκαιρίας. Το σύστημα θα προκαλέσει βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις νοτιάδες, με τα φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα δυτικά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης και στη συνέχεια να επεκτείνονται ανατολικά.
Κακοκαιρία έως την Κυριακή — Περιοχές που επηρεάζονται περισσότεροΤα φαινόμενα θα ενταθούν και θα έχουν κατά διαστήματα ισχυρό χαρακτήρα έως και την Κυριακή. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, η δυτική Ελλάδα, η βόρεια χώρα και το Αιγαίο φαίνεται να δέχονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.
Η εκτίμηση του Θοδωρή ΚολυδάΣε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι μετά από ένα διήμερο σχετικής βελτίωσης, τα νεότερα δεδομένα «επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη». Ο ίδιος προσθέτει ότι «αύριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού», ενώ τονίζει ότι το σκηνικό με πολλές βροχές αναμένεται να διατηρηθεί από τα μέσα της εβδομάδας και μετά στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
🎯 Η ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΕΚΑΗΜΕΡΟ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ— Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 30, 2025
✅ Μετά από ένα διήμερο βελτίωσης , τα σημερινά δεδομένα επισπεύδουν την έλευση του συστήματος από τα δυτικά την Τρίτη προς Τετάρτη. Αύριο θα έχουμε καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη του καιρού.
✅Kατά τα άλλα… pic.twitter.com/jqnXqtJTDe
Σε βίντεο, μάλιστα, για τον καιρό των επόμενων 10 ημερών φαίνονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Σε Κρήτη και Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες της τελευταίας ημέρας του ΝοεμβρίουΣτην Κρήτη και στο νησί της Ρόδου σημειώθηκαν οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες την Κυριακή 30/11, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 20-21 °C. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι 8 υψηλότερες θερμοκρασίες μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Ο καιρός σήμεραΑσθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.
Ο καιρός την Τρίτη 2 ΔεκεμβρίουΑραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Ο καιρός την Τετάρτη 3 ΔεκεμβρίουΣτη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα το βράδυ βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα κυρίως νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι έντονα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Από το βράδυ οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.
Ο καιρός την Πέμπτη 4 ΔεκεμβρίουΝεφώσεις με βροχές και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Ο καιρός την Παρασκευή 5 ΔεκεμβρίουΣτην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια πιθανώς τοπικά ισχυρές. Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.
