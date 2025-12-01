Καιρός: Με καλό καιρό το ποδαρικό του Δεκεμβρίου - Ακολουθεί πολυήμερη κακοκαιρία, δείτε βίντεο

Σε Κρήτη και Ρόδο οι υψηλότερες θερμοκρασίες της τελευταίας ημέρας του Νοεμβρίου

Ο καιρός σήμερα

Ο καιρός την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Ο καιρός την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

Ο καιρός την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Ο καιρός την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου

Σε βίντεο, μάλιστα, για τον καιρό των επόμενων 10 ημερών φαίνονται διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.Στην Κρήτη και στο νησί της Ρόδου σημειώθηκαν οι υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες την Κυριακή 30/11, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 20-21 °C. Στον πίνακα παρουσιάζονται οι 8 υψηλότερες θερμοκρασίες μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.Ασθενείς βροχές τοπικού χαρακτήρα θα εκδηλωθούν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 5 έως 16-17 βαθμούς, στην Ήπειρο από 5 έως 15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15-16, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 18-20 βαθμούς Κελσίου.Στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων με εντάσεις 3-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων.Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17-18 βαθμούς.Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 4 μποφόρ. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 13 βαθμούς.Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς.Στη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα το βράδυ βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα κυρίως νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι έντονα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Από το βράδυ οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει τοπικά μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.Νεφώσεις με βροχές και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια πιθανώς τοπικά ισχυρές. Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα 7 πιθανώς 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.