Πολ Γουόκερ: Δώδεκα χρόνια χωρίς τον ηθοποιό - Η φωτογραφία που ανέβασε ο Βιν Ντίζελ
Οι δύο ηθοποιοί συνδέονταν με μία στενή φιλία, που ξεκίνησε από τα γυρίσματα του Fast & Furious
Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται αύριο, Κυριακή 30 Νοεμβρίου από τον θάνατο του Πολ Γουόκερ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και ο Βιν Ντίζελ δεν παρέλειψε να κάνει μια ανάρτηση για εκείνον στα social media.
Τους δύο αυτούς ηθοποιούς τους συνέδεε μια δυνατή φιλία, καθώς και η συνεργασία τους στις ταινίες «Fast & Furious». Στο στιγμιότυπο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Πολ Γουόκερ φαίνεται σκεπτικός, ενώ κάθεται σε κάποια σκαλιά.
Στη λεζάντα της δημοσίευσης του, o Βίν Ντίζελ έγραψε: «Δώδεκα χρόνια... Αύριο».
