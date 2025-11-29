Πολ Γουόκερ: Δώδεκα χρόνια χωρίς τον ηθοποιό - Η φωτογραφία που ανέβασε ο Βιν Ντίζελ
GALA
Fast & Furious Πολ Γουόκερ Βιν Ντίζελ

Πολ Γουόκερ: Δώδεκα χρόνια χωρίς τον ηθοποιό - Η φωτογραφία που ανέβασε ο Βιν Ντίζελ

Οι δύο ηθοποιοί συνδέονταν με μία στενή φιλία, που ξεκίνησε από τα γυρίσματα του Fast & Furious

Πολ Γουόκερ: Δώδεκα χρόνια χωρίς τον ηθοποιό - Η φωτογραφία που ανέβασε ο Βιν Ντίζελ
Γεωργία Κοτζιά
Δώδεκα χρόνια συμπληρώνονται αύριο, Κυριακή 30 Νοεμβρίου από τον θάνατο του Πολ Γουόκερ σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα και ο Βιν Ντίζελ δεν παρέλειψε να κάνει μια ανάρτηση για εκείνον στα social media.

Τους δύο αυτούς ηθοποιούς τους συνέδεε μια δυνατή φιλία, καθώς και η συνεργασία τους στις ταινίες «Fast & Furious». Στο στιγμιότυπο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Πολ Γουόκερ φαίνεται σκεπτικός, ενώ κάθεται σε κάποια σκαλιά.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης του, o Βίν Ντίζελ έγραψε: «Δώδεκα χρόνια... Αύριο».

Δείτε την ανάρτηση



Γεωργία Κοτζιά

