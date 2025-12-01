Ασκήσεις ισορροπίας εν μέσω των αγροτικών μπλόκων: Κυβερνητικό «γκάζι» για έξτρα πληρωμές 1,2 δισ. πριν τις γιορτές

Στην κυβέρνηση λένε ότι οι πληρωμές πρέπει να γίνουν με τον σωστό χρόνο μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου και εκτιμούν ότι από το 2026 το καθεστώς θα είναι εντελώς διαφορετικό, με την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ