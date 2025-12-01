Marseaux για τον πατέρα της μετά τον θάνατο της μητέρας της: Είχαμε πολλές κόντρες, τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ το ενδεχόμενο να τον χάσω
Ο μπαμπάς μου είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου, είπε η τραγουδίστρια
Τη σχέση με τον πατέρα της μετά τον θάνατο της μητέρας της περιέγραψε η Marseaux, παραδεχόμενη πως το πρώτο διάστημα είχαν διαταραχθεί οι ισορροπίες στο σπίτι, σήμερα όμως δεν μπορεί να φανταστεί το ενδεχόμενο να τον χάσει από τη ζωή της.
Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και μεταξύ άλλων μίλησε για το κομμάτι «Το ταγκό» που είναι αφιερωμένο στην εκλιπούσα μητέρα της. Στη συνέχεια, εξήγησε πως μετά την απώλειά της υπήρξαν πολλές εντάσεις με τον πατέρα της και η οικογενειακή ισορροπία είχε επηρεαστεί. Πλέον όμως, η σχέση τους είναι πολύ καλή, με τη Marseaux να τονίζει πως ο πατέρας της είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής της.
Πιο αναλυτικά, η τραγουδίστρια δήλωσε για τους γονείς της: «Είναι γραμμένο για τη μαμά μου αυτό το κομμάτι. Στην αρχή είχαμε πολλές κόντρες με τον μπαμπά μου. Είχε χαθεί λίγο η ισορροπία στο σπίτι. Ήμασταν λίγο περίεργα, αλλά τώρα είμαστε καλά. Τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ το ενδεχόμενο ότι μπορεί να χάσω τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου έρχεται παντού να με δει, είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής μου. Είναι φανταστικός».
