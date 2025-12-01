Marseaux για τον πατέρα της μετά τον θάνατο της μητέρας της: Είχαμε πολλές κόντρες, τώρα δεν μπορώ να σκεφτώ το ενδεχόμενο να τον χάσω

δεν μπορεί να φανταστεί το ενδεχόμενο να τον χάσει από τη ζωή της

Το ταγκό» που είναι αφιερωμένο στην εκλιπούσα μητέρα της. Στη συνέχεια, εξήγησε πως μετά την απώλειά της υπήρξαν πολλές εντάσεις με τον πατέρα της και η οικογενειακή ισορροπία είχε επηρεαστεί. Πλέον όμως, η σχέση τους είναι πολύ καλή, με τη Marseaux να τονίζει πως ο πατέρας της είναι ο μεγαλύτερος θαυμαστής της.



