Ροντ Στιούαρτ: Είναι δώρο το ότι βρήκαμε ο ένας τον άλλο, είπε η σύζυγός του
Όταν το σκέφτομαι μου ανεβαίνει ένας κόμπος στον λαιμό, δήλωσε η Πένη Λάνκαστερ
Δώρο χαρακτήρισε τη συνάντησή τους και την κοινή τους πορεία η σύζυγος του Ροντ Στιούαρτ, Πένι Λάνκαστερ.
Το ζευγάρι ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του στην εκπομπή του BBC One My Life At Christmas, ενώ πριν την προβολή του επεισοδίου η γυναίκα του θρυλικού τραγουδιστή μίλησε στη Mirror για τη σχέση τους. «Αν σκεφτείς τι δώρο είναι ότι βρήκαμε ο ένας τον άλλο και φέραμε αυτή την οικογένεια τόσο κοντά, μου ανεβαίνει κόμπος στον λαιμό», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Ροντ Στιούαρτ και η Πένι Λάνκαστερ γνωρίστηκαν το 1999, όταν εκείνη τον φωτογράφιζε σε περιοδεία του, και από τότε ανέπτυξαν μια σχέση που ο ίδιος έχει περιγράψει ως τη σταθερότητα και την ηρεμία που αναζητούσε.
Μετά από οκτώ χρόνια σχέσης, οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 16 Ιουνίου 2007 στη μονή La Cervara, κοντά στο Πορτοφίνο και απέκτησαν δύο γιους, τον 20χρονο σήμερα Αλάστερ και τον δεκατετράχρονο Έιντεν.
Το 2017 και αφού ο Στιούαρτ χρίστηκε ιππότης από τη βασίλισσα Ελισάβετ, το ζευγάρι ανανέωσε τους όρκους του στους κήπους της έπαυλής του στο Εσεξ με καλεσμένους στενούς φίλους και συγγενείς.
«Η Πένι είναι όλος μου ο κόσμος. Αγάπη είναι πολλά πράγματα και είναι επίσης το να θες να μοιράζεσαι με τον κόσμο την ευτυχία σου. Κι εγώ αγαπώ κάθε μέρα περισσότερο την Πένι και θα το μοιράζομαι με όλο τον κόσμο», είχε δηλώσει ο Ροντ Στιούαρτ σε συνέντευξή του για τη σύζυγό του.
Sir Rod Stewart details his wishes for after he dies as his emotional wife Penny Lancaster says it's a 'gift we found one another' https://t.co/YVC7l568NK— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 28, 2025
