Ρόμπι Γουίλιαμς: Η 13χρονη κόρη του έκανε το ντεμπούτο της στην υποκριτική - Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη, δήλωσε ο τραγουδιστής
Ρόμπι Γουίλιαμς Κόρη ντεμπούτο

Η Τέντι  συμμετέχει στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Tinsel Town» 

Ιωάννα Μαρίνου
Το ντεμπούτο της στην υποκριτική έκανε η 13χρονη κόρη του Ρόμπι Γουίλιαμς, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για το συγκεκριμένο βήμα της.

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του, Άιντα Φιλντ συνόδευσαν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου την κόρη τους, Τέντι στην πρεμιέρα της ταινίας «Tinsel Town».

Η οικογένεια φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί, με τη 13χρονη να ποζάρει με ένα σμαραγδί μίνι φόρεμα. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς εμφανίστηκε με ένα μαύρο κοστούμι, ενώ η σύζυγός του με  φορούσε λευκό παντελόνι με σακάκι σε ίδια απόχρωση.

Μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας, ο Γουίλιαμς είπε: «Θέλω απλώς οι άνθρωποι να βλέπουν ό,τι βλέπω εγώ κάθε μέρα, δηλαδή την καλοσύνη της, την αμέριστη συμπόνια και την κατανόησή της. Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη».

@hellosky

One talented family 💖 See Teddy Williams in #TinselTown this Christmas 🎄#TeddyWilliams #RobbieWilliams #AydaFieldWilliams #ChristmasMovie

♬ Glow - nimino
Στο φιλμ, η Τέντι παίζει μαζί με τους Ρέμπελ Γουίλσον, Κίφερ Σάδερλαντ και Λουσιέν Λάβισκαουντ. Η χριστουγεννιάτικη ταινία ακολουθεί «έναν αποτυχημένο ήρωα ταινιών δράσης του Χόλιγουντ», ο οποίος «παίρνει ρόλο σε μια χριστουγεννιάτικη παντόμιμα σε ένα μικρό αγγλικό χωριό, όπου βρίσκει απροσδόκητη έμπνευση μέσω της επικοινωνίας με την αυστηρή δασκάλα χορού».

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image

Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο

Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται

Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία
