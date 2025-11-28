Ρόμπι Γουίλιαμς: Η 13χρονη κόρη του έκανε το ντεμπούτο της στην υποκριτική - Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη, δήλωσε ο τραγουδιστής





ντεμπούτο της στην υποκριτική έκανε η 13χρονη κόρη του Ρόμπι Γουίλιαμς , εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για το συγκεκριμένο βήμα της.

την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου

σμαραγδί μίνι φόρεμα. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς εμφανίστηκε με ένα μαύρο κοστούμι

Γουίλιαμς

ΤοΟ τραγουδιστής και η σύζυγός του, Άιντα Φιλντ συνόδευσαντην κόρη τους, Τέντι στην πρεμιέρα της ταινίας «Tinsel Town».Η οικογένεια φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί, με τη 13χρονη να ποζάρει με ένα, ενώ η σύζυγός του με φορούσε λευκό παντελόνι με σακάκι σε ίδια απόχρωση.Μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας, οείπε: «Θέλω απλώς οι άνθρωποι να βλέπουν ό,τι βλέπω εγώ κάθε μέρα, δηλαδή την καλοσύνη της, την αμέριστη συμπόνια και την κατανόησή της. Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη».Στο φιλμ, η Τέντι παίζει μαζί με τους Ρέμπελ Γουίλσον, Κίφερ Σάδερλαντ και Λουσιέν Λάβισκαουντ. Η χριστουγεννιάτικη ταινία ακολουθεί «έναν αποτυχημένο ήρωα ταινιών δράσης του Χόλιγουντ», ο οποίος «παίρνει ρόλο σε μια χριστουγεννιάτικη παντόμιμα σε ένα μικρό αγγλικό χωριό, όπου βρίσκει απροσδόκητη έμπνευση μέσω της επικοινωνίας με την αυστηρή δασκάλα χορού».: Getty Images/ Ideal Image