Ρόμπι Γουίλιαμς: Η 13χρονη κόρη του έκανε το ντεμπούτο της στην υποκριτική - Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη, δήλωσε ο τραγουδιστής
Ρόμπι Γουίλιαμς: Η 13χρονη κόρη του έκανε το ντεμπούτο της στην υποκριτική - Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη, δήλωσε ο τραγουδιστής
Η Τέντι συμμετέχει στη χριστουγεννιάτικη ταινία «Tinsel Town»
Το ντεμπούτο της στην υποκριτική έκανε η 13χρονη κόρη του Ρόμπι Γουίλιαμς, εκφράζοντας την υπερηφάνειά του για το συγκεκριμένο βήμα της.
Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του, Άιντα Φιλντ συνόδευσαν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου την κόρη τους, Τέντι στην πρεμιέρα της ταινίας «Tinsel Town».
Η οικογένεια φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί, με τη 13χρονη να ποζάρει με ένα σμαραγδί μίνι φόρεμα. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς εμφανίστηκε με ένα μαύρο κοστούμι, ενώ η σύζυγός του με φορούσε λευκό παντελόνι με σακάκι σε ίδια απόχρωση.
Μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας, ο Γουίλιαμς είπε: «Θέλω απλώς οι άνθρωποι να βλέπουν ό,τι βλέπω εγώ κάθε μέρα, δηλαδή την καλοσύνη της, την αμέριστη συμπόνια και την κατανόησή της. Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη».
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή τους
Στο φιλμ, η Τέντι παίζει μαζί με τους Ρέμπελ Γουίλσον, Κίφερ Σάδερλαντ και Λουσιέν Λάβισκαουντ. Η χριστουγεννιάτικη ταινία ακολουθεί «έναν αποτυχημένο ήρωα ταινιών δράσης του Χόλιγουντ», ο οποίος «παίρνει ρόλο σε μια χριστουγεννιάτικη παντόμιμα σε ένα μικρό αγγλικό χωριό, όπου βρίσκει απροσδόκητη έμπνευση μέσω της επικοινωνίας με την αυστηρή δασκάλα χορού».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
Ειδήσεις σήμερα:
Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο
Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία
Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του, Άιντα Φιλντ συνόδευσαν την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου την κόρη τους, Τέντι στην πρεμιέρα της ταινίας «Tinsel Town».
Η οικογένεια φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί, με τη 13χρονη να ποζάρει με ένα σμαραγδί μίνι φόρεμα. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς εμφανίστηκε με ένα μαύρο κοστούμι, ενώ η σύζυγός του με φορούσε λευκό παντελόνι με σακάκι σε ίδια απόχρωση.
Μιλώντας στην πρεμιέρα της ταινίας, ο Γουίλιαμς είπε: «Θέλω απλώς οι άνθρωποι να βλέπουν ό,τι βλέπω εγώ κάθε μέρα, δηλαδή την καλοσύνη της, την αμέριστη συμπόνια και την κατανόησή της. Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη».
Δείτε βίντεο από την εμφάνισή τους
@hellosky
One talented family 💖 See Teddy Williams in #TinselTown this Christmas 🎄#TeddyWilliams #RobbieWilliams #AydaFieldWilliams #ChristmasMovie♬ Glow - nimino
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images/ Ideal Image
Ειδήσεις σήμερα:
Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο
Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα