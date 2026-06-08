Παππάς σε Φάμελλο: Να φέρει γρήγορα συμφωνία με τον Τσίπρα, αλλιώς θα έχουμε θέμα
Παππάς σε Φάμελλο: Να φέρει γρήγορα συμφωνία με τον Τσίπρα, αλλιώς θα έχουμε θέμα
«Αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος
Σαφές μήνυμα προς την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο Νίκος Παππάς, υπογραμμίζοντας ότι ο Σωκράτης Φάμελλος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλία συνεννόησης με τον Αλέξη Τσίπρα.
Μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 στον απόηχο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος τόνισε ότι η επίτευξη συμφωνίας αποτελεί θεσμική υποχρέωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
«Πρέπει ο Σωκράτης Φάμελλος να βγει και να εξειδικεύσει. Υπάρχουν δύο καθαρές λύσεις. Η μία είναι αυτή που περιγράψαμε ως τροπολογία, οι πολιτικές δυνάμεις συντεταγμένα να συνεργαστούν, γιατί όχι και με τη συμμετοχή προοδευτικών πολιτών, η οποία κέρδισε έδαφος μέσα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Η άλλη είναι αυτή που έχει προταθεί από την άλλη πλευρά που λέει διαλυθείτε. Αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από το Σωκράτη Φάμελλο και το εύρος των δικών του αρμοδιοτήτων», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Παππάς.
Και εξήγησε: «Να το κάνει ταληράκια. Τι πρέπει να κάνουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τι πρέπει να κάνουν τα μέλη μας και βεβαίως πρέπει να φέρει πολύ γρήγορα τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν τη φέρει, θα έχουμε θέμα. Και ίδιος, το καταλαβαίνει και ο ίδιος».
Μιλώντας σήμερα στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 στον απόηχο της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος τόνισε ότι η επίτευξη συμφωνίας αποτελεί θεσμική υποχρέωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.
«Πρέπει ο Σωκράτης Φάμελλος να βγει και να εξειδικεύσει. Υπάρχουν δύο καθαρές λύσεις. Η μία είναι αυτή που περιγράψαμε ως τροπολογία, οι πολιτικές δυνάμεις συντεταγμένα να συνεργαστούν, γιατί όχι και με τη συμμετοχή προοδευτικών πολιτών, η οποία κέρδισε έδαφος μέσα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Η άλλη είναι αυτή που έχει προταθεί από την άλλη πλευρά που λέει διαλυθείτε. Αυτό που ψηφίστηκε στην Κεντρική Επιτροπή θέλει εξειδίκευση και ερμηνεία από το Σωκράτη Φάμελλο και το εύρος των δικών του αρμοδιοτήτων», ανέφερε αρχικά ο Νίκος Παππάς.
Και εξήγησε: «Να το κάνει ταληράκια. Τι πρέπει να κάνουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, τι πρέπει να κάνουν τα μέλη μας και βεβαίως πρέπει να φέρει πολύ γρήγορα τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αν δεν τη φέρει, θα έχουμε θέμα. Και ίδιος, το καταλαβαίνει και ο ίδιος».
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