Εκπαίδευση, συνεχές mentoring και ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης με την υποστήριξη της Groupama Ασφαλιστικής – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το επόμενο επαγγελματικό βήμα σου.
Αντίθετοι στην κατάργηση δικαστηρίων και στην αναθεώρηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας οι διοικητικοί δικαστές
Αντίθετοι στην κατάργηση δικαστηρίων και στην αναθεώρηση του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας οι διοικητικοί δικαστές
«Το σχέδιο επιβαρύνει τους πολίτες με νέα οικονομικά και δικονομικά εμπόδια δυσχεραίνοντας έτι περαιτέρω την πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη», αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους
Οι διοικητικοί δικαστές με ψήφισμά τους εκφράζουν την αντίθεσή τους στην κατάργηση ή συγχώνευση των δικαστηρίων, ενώ παράλληλα διατυπώνουν την κατηγορηματική αντίθεσή τους στο σχέδιο αναθεώρησης του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και ζητούν την απόσυρση του εν λόγω σχεδίου.
Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή, της μη απόσυρσης του σχεδίου και εισαγωγής του σε δημόσια διαβούλευση, αποφάσισαν την ωριαία διακοπή των συνεδριάσεων καθ’ όλο το χρόνο διαβούλευσης.
Ειδικότερα, η ΕΔΔ σε ανακοίνωσή της αναφέρει:
«Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επαναλαμβάνει την απόλυτη αντίθεσή της σε κάθε σχεδιασμό που οδηγεί στη συρρίκνωση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, είτε μέσω καταργήσεων και συγχωνεύσεων δικαστηρίων είτε μέσω της μετατροπής τους σε «τηλεματικά» δικαστήρια. Η πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη και η φυσική παρουσία της Διοικητικής Δικαιοσύνης στην περιφέρεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με όρους κόστους – οφέλους.
Παράλληλα, εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στο σχέδιο αναθεώρησης του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το οποίο επεξεργάζεται ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Το σχέδιο επιβαρύνει τους πολίτες με νέα οικονομικά και δικονομικά εμπόδια δυσχεραίνοντας έτι περαιτέρω την πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα αναθέτει στους δικαστές καθήκοντα που τους απομακρύνουν από το δικαιοδοτικό τους έργο. Επιπλέον, η επιχειρούμενη εξομοίωση των ακυρωτικών διαφορών με τις διαφορές ουσίας παραβλέπει τις ουσιώδεις διαφορές που υφίστανται ως προς τη φύση και την έκταση του δικαστικού ελέγχου, γεγονός που εγείρει σοβαρά συνταγματικά ζητήματα.
Ζητούμε την απόσυρση του σχεδίου και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για τη βελτίωση του ισχύοντος Κώδικα. Η θέση αυτή εγκρίθηκε από έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης και επιβεβαιώθηκε με ποσοστό 95,4% σε σχετικό δημοψήφισμα, στο οποίο συμμετείχε ποσοστό άνω του 80% των διοικητικών δικαστών.
Στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου για τη διασφάλιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών, αποφασίζουμε, προς ενίσχυση των ενεργειών μας για την απόσυρση του εν λόγω σχεδίου, την ανάγνωση σχετικού κειμένου κατά την έναρξη των προσεχών συνεδριάσεων, καλώντας παράλληλα τους συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης σε κοινή δράση προς την ίδια κατεύθυνση. Σε περίπτωση μη απόσυρσης του σχεδίου και εισαγωγής του σε δημόσια διαβούλευση, αποφασίζουμε επιπροσθέτως την ωριαία διακοπή των συνεδριάσεων καθ’ όλη τη διάρκειά της.
Τέλος, διεκδικούμε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού σε όλο τον δημόσιο τομέα. Αξιώνουμε άμεση συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ικανοποίηση των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί με το κοινό υπόμνημα των Δικαστικών Ενώσεων».
Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή, της μη απόσυρσης του σχεδίου και εισαγωγής του σε δημόσια διαβούλευση, αποφάσισαν την ωριαία διακοπή των συνεδριάσεων καθ’ όλο το χρόνο διαβούλευσης.
Ειδικότερα, η ΕΔΔ σε ανακοίνωσή της αναφέρει:
«Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών επαναλαμβάνει την απόλυτη αντίθεσή της σε κάθε σχεδιασμό που οδηγεί στη συρρίκνωση της Διοικητικής Δικαιοσύνης, είτε μέσω καταργήσεων και συγχωνεύσεων δικαστηρίων είτε μέσω της μετατροπής τους σε «τηλεματικά» δικαστήρια. Η πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη και η φυσική παρουσία της Διοικητικής Δικαιοσύνης στην περιφέρεια δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με όρους κόστους – οφέλους.
Παράλληλα, εκφράζουμε την κατηγορηματική αντίθεσή μας στο σχέδιο αναθεώρησης του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το οποίο επεξεργάζεται ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Το σχέδιο επιβαρύνει τους πολίτες με νέα οικονομικά και δικονομικά εμπόδια δυσχεραίνοντας έτι περαιτέρω την πρόσβασή τους στη Δικαιοσύνη, ενώ παράλληλα αναθέτει στους δικαστές καθήκοντα που τους απομακρύνουν από το δικαιοδοτικό τους έργο. Επιπλέον, η επιχειρούμενη εξομοίωση των ακυρωτικών διαφορών με τις διαφορές ουσίας παραβλέπει τις ουσιώδεις διαφορές που υφίστανται ως προς τη φύση και την έκταση του δικαστικού ελέγχου, γεγονός που εγείρει σοβαρά συνταγματικά ζητήματα.
Ζητούμε την απόσυρση του σχεδίου και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου για τη βελτίωση του ισχύοντος Κώδικα. Η θέση αυτή εγκρίθηκε από έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης και επιβεβαιώθηκε με ποσοστό 95,4% σε σχετικό δημοψήφισμα, στο οποίο συμμετείχε ποσοστό άνω του 80% των διοικητικών δικαστών.
Στο πλαίσιο του θεσμικού μας ρόλου για τη διασφάλιση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας των πολιτών, αποφασίζουμε, προς ενίσχυση των ενεργειών μας για την απόσυρση του εν λόγω σχεδίου, την ανάγνωση σχετικού κειμένου κατά την έναρξη των προσεχών συνεδριάσεων, καλώντας παράλληλα τους συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης σε κοινή δράση προς την ίδια κατεύθυνση. Σε περίπτωση μη απόσυρσης του σχεδίου και εισαγωγής του σε δημόσια διαβούλευση, αποφασίζουμε επιπροσθέτως την ωριαία διακοπή των συνεδριάσεων καθ’ όλη τη διάρκειά της.
Τέλος, διεκδικούμε την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού σε όλο τον δημόσιο τομέα. Αξιώνουμε άμεση συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ικανοποίηση των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί με το κοινό υπόμνημα των Δικαστικών Ενώσεων».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα