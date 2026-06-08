Morgan Stanley: Σήμα υπεραπόδοσης για την Ελλάδα, τράπεζες και ΟΤΕ στο top 40 των τίτλων της περιοχής

Ο αμερικανικός οίκος τοποθετεί την ελληνική αγορά πάνω από τη Νότια Αφρική, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τσεχία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Κατάρ