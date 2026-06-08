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Morgan Stanley: Σήμα υπεραπόδοσης για την Ελλάδα, τράπεζες και ΟΤΕ στο top 40 των τίτλων της περιοχής
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Morgan Stanley Ελληνική αγορά

Morgan Stanley: Σήμα υπεραπόδοσης για την Ελλάδα, τράπεζες και ΟΤΕ στο top 40 των τίτλων της περιοχής

Ο αμερικανικός οίκος τοποθετεί την ελληνική αγορά πάνω από τη Νότια Αφρική, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τσεχία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Κατάρ

Morgan Stanley: Σήμα υπεραπόδοσης για την Ελλάδα, τράπεζες και ΟΤΕ στο top 40 των τίτλων της περιοχής
Νέα ώθηση στο ελληνικό χρηματιστηριακό αφήγημα δίνει η Morgan Stanley, καθώς στον ανανεωμένο πίνακα αξιολόγησης χωρών (country scorecard) για την περιοχή EEMEA (Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), η Ελλάδα ανεβαίνει στην τέταρτη θέση και διατηρεί τη σύσταση «υπεραπόδοση» έναντι των αναδυόμενων αγορών.

Ο αμερικανικός οίκος τοποθετεί την ελληνική αγορά πάνω από τη Νότια Αφρική, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Τσεχία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Κατάρ.

Η Ελλάδα λαμβάνει συνολική βαθμολογία 56 μονάδων, έναντι 53 μονάδων για τον μέσο όρο της EEMEA. Μπροστά της βρίσκονται η Αίγυπτος, η Πολωνία και η Ουγγαρία.

Η άνοδος αυτή δεν είναι απλώς τεχνική αλλαγή κατάταξης. Αντανακλά, σύμφωνα με τη Morgan Stanley, τη βελτίωση της δυναμικής της αγοράς, την εικόνα των επιμέρους παραγόντων κερδοφορίας και τη θετική συμβολή του νέου θεματικού φίλτρου που αφορά την πιθανή αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

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