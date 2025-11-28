Νίκος Πολυδερόπουλος για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του: Θα είμαι μέσα στον τοκετό
Νίκος Πολυδερόπουλος για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του: Θα είμαι μέσα στον τοκετό
«Δεν λέω ακόμα το φύλο του παιδιού» πρόσθεσε
Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του διανύει ο Νίκος Πολυδερόπουλος, καθώς το επόμενο διάστημα ετοιμάζεται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά. Ο γνωστός ηθοποιός και η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού, περιμένουν το πρώτο τους παιδί, με τον ίδιο να εκφράζει δημόσια τη χαρά και τη συγκίνησή του για το καινούργιο αυτό κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή τους.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο Νίκος Πολυδερόπουλος αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στην αναμονή του ερχομού του παιδιού, περιγράφοντας τα συναισθήματά του και αποκαλύπτοντας ότι επιθυμία του είναι να βρίσκεται στο πλευρό της συντρόφου του καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού, θέλοντας να βιώσει από κοντά τη στιγμή της γέννας.
Δείτε το βίντεο
Αναφερόμενος στο πώς έχει αποφασίσει να διαχειριστεί τη στιγμή του τοκετού, δήλωσε ξεκάθαρα: «Θα είμαι μέσα στον τοκετό. Το έχω αποφασίσει».
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο Νίκος Πολυδερόπουλος αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στην αναμονή του ερχομού του παιδιού, περιγράφοντας τα συναισθήματά του και αποκαλύπτοντας ότι επιθυμία του είναι να βρίσκεται στο πλευρό της συντρόφου του καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού, θέλοντας να βιώσει από κοντά τη στιγμή της γέννας.
Δείτε το βίντεο
«Περιμένουμε με ανυπομονησία τον ερχομό του παιδιού», ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας ότι ήδη νιώθει «κλασικό χαζομπαμπά», ενώ στη συνέχεια διευκρίνισε πως προς το παρόν δεν προτίθεται να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία για το μωρό. «Δεν λέω ακόμα το φύλο του παιδιού», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στο πώς έχει αποφασίσει να διαχειριστεί τη στιγμή του τοκετού, δήλωσε ξεκάθαρα: «Θα είμαι μέσα στον τοκετό. Το έχω αποφασίσει».
Ειδήσεις σήμερα:
Η Adel χτυπά με καταιγίδες και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Πού θα πέσει το περισσότερο νερό, live η πορεία της κακοκαιρίας
Η Τάμτα εμφανίστηκε με ανδρικό στέρνο στα Madwalk: «Θέλω να νιώθουν άβολα» - Δείτε βίντεο
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμ
Η Adel χτυπά με καταιγίδες και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Πού θα πέσει το περισσότερο νερό, live η πορεία της κακοκαιρίας
Η Τάμτα εμφανίστηκε με ανδρικό στέρνο στα Madwalk: «Θέλω να νιώθουν άβολα» - Δείτε βίντεο
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα