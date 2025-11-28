Νίκος Πολυδερόπουλος για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του: Θα είμαι μέσα στον τοκετό
Νίκος Πολυδερόπουλος για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του: Θα είμαι μέσα στον τοκετό

«Δεν λέω ακόμα το φύλο του παιδιού» πρόσθεσε

Νίκος Πολυδερόπουλος για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του: Θα είμαι μέσα στον τοκετό
Γεωργία Κοτζιά
Μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής του διανύει ο Νίκος Πολυδερόπουλος, καθώς το επόμενο διάστημα ετοιμάζεται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά. Ο γνωστός ηθοποιός και η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού, περιμένουν το πρώτο τους παιδί, με τον ίδιο να εκφράζει δημόσια τη χαρά και τη συγκίνησή του για το καινούργιο αυτό κεφάλαιο που ανοίγεται στη ζωή τους.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», ο Νίκος Πολυδερόπουλος αναφέρθηκε με ενθουσιασμό στην αναμονή του ερχομού του παιδιού, περιγράφοντας τα συναισθήματά του και αποκαλύπτοντας ότι επιθυμία του είναι να βρίσκεται στο πλευρό της συντρόφου του καθ’ όλη τη διάρκεια του τοκετού, θέλοντας να βιώσει από κοντά τη στιγμή της γέννας.

«Περιμένουμε με ανυπομονησία τον ερχομό του παιδιού», ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας ότι ήδη νιώθει «κλασικό χαζομπαμπά», ενώ στη συνέχεια διευκρίνισε πως προς το παρόν δεν προτίθεται να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία για το μωρό. «Δεν λέω ακόμα το φύλο του παιδιού», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο πώς έχει αποφασίσει να διαχειριστεί τη στιγμή του τοκετού, δήλωσε ξεκάθαρα: «Θα είμαι μέσα στον τοκετό. Το έχω αποφασίσει».

Γεωργία Κοτζιά

