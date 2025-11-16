Νίκος Πολυδερόπουλος για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος
Νίκος Πολυδερόπουλος για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του: Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος

Θα παντρευτούμε, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν θα κάνουμε γάμο και βάφτιση μαζί, δήλωσε ο ηθοποιός

Ιωάννα Μαρίνου
Ευτυχισμένος με το νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει στη ζωή του δηλώνει ο Νίκος Πολυδερόπουλος, καθώς η σύντροφός του είναι έγκυος στο πρώτο τους παιδί.

Τον Οκτώβρη έγινε γνωστό ότι η σύντροφος του ηθοποιού, Βαλασία Συμιακού διένυε τον πέμπτο μήνα της κύησής της, με τον Νίκο Πολυδερόπουλο να σχολιάζει στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» την Κυριακή 16 Νοεμβρίου: «Είμαι πολύ χαρούμενος και ευτυχισμένος. Αναμένω».

Όσο για τα δημοσιεύματα που αναφέρουν, ότι το ζευγάρι σχεδιάζει να παντρευτεί στη Ρόδο, ο ηθοποιός ξεκαθάρισε: «Θα παντρευτούμε, αλλά αν θα παντρευτούμε στη Ρόδο δεν το ξέρω, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, θα δούμε» και πρόσθεσε ότι μετά την εγκυμοσύνη της συντρόφου του, έχουν αλλάξει τα σχέδιά τους, επομένως δεν γνωρίζουν ακόμη αν θα πραγματοποιήσουν γάμο και βάφτιση μαζί: «Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα αν θα κάνουμε γάμο και βάφτιση μαζί. Όταν το αποφασίσουμε, θα το δείτε και εσείς».

Δείτε το βίντεο


Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε την ευχάριστη είδηση δημοσιεύοντας στις 26 Οκτωβρίου ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο κλιπ, ο Νίκος Πολυδερόπουλος φαίνεται να ατενίζει τη θάλασσα, φορώντας έαν καπέλο με την επιγραφή Dad (μπαμπάς). «Μια νέα εποχή ξεκινά», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Δείτε την ανάρτησή του


Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

