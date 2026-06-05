Δημογλίδου για το φονικό στην Καλαμάτα: Ποτέ δεν έφτασε στην Αστυνομία πληροφορία για κακοποίηση
Δημογλίδου για το φονικό στην Καλαμάτα: Ποτέ δεν έφτασε στην Αστυνομία πληροφορία για κακοποίηση
Από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει πως τα παιδιά της οικογένειας δεν είχαν καταναλώσει οποιαδήποτε ουσία, δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ.
Η Ελληνική Αστυνομία ουδέποτε είχε λάβει καταγγελία ή οποιαδήποτε πληροφορία που να υποδηλώνει περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην οικογένεια της γυναίκας που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα, ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.
Η ίδια σημείωσε ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μετά το έγκλημα, υπήρχαν πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του θύματος που γνώριζαν πως η γυναίκα βίωνε επί σειρά ετών τόσο σωματική όσο και ψυχολογική κακοποίηση. Ωστόσο, όπως τόνισε, καμία σχετική καταγγελία ή ενημέρωση δεν είχε περιέλθει ποτέ σε γνώση των αστυνομικών Αρχών.
Η κα Δημογλίδου υπογράμμισε ότι ενδεχομένως η έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών να μπορούσε να αποτρέψει την τραγική κατάληξη, επισημαίνοντας πως η μοναδική φορά που η συγκεκριμένη οικογένεια απασχόλησε την Αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν υπήρξε τηλεφώνημα από οικείο πρόσωπο που ανησύχησε επειδή η γυναίκα δεν απαντούσε στο κινητό της τηλέφωνο και δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα.
Ωστόσο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη συγκεκριμένη παρέμβαση δεν έγινε καμία αναφορά σε περιστατικό κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη που να δημιουργεί σχετικές υποψίες στους αστυνομικούς.
Μάλιστα, στελέχη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλαμάτας που μετέβησαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι η γυναίκα βρισκόταν μαζί με τα δύο παιδιά της και δεν παρουσίαζε εικόνα που να προκαλεί ανησυχία. Όπως εξήγησε η κα Δημογλίδου, οι αστυνομικοί φρόντισαν να την απομονώσουν από τα παιδιά της προκειμένου να συνομιλήσουν μαζί της ιδιαιτέρως, χωρίς όμως να προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να παραπέμπει σε κακοποιητική συμπεριφορά.
Αναφερόμενη στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαίωσε ότι η σορός της γυναίκας έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς και χτυπήματα, ενώ καταγράφηκαν και αμυντικά τραύματα που δείχνουν ότι το θύμα επιχείρησε να αντισταθεί στον δράστη.
«Η σορός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι οι πληροφορίες που διαθέτει μέχρι στιγμής η Αστυνομία έχουν δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία και αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την ολοκλήρωση της πλήρους ιατροδικαστικής έκθεσης.
Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η γυναίκα να λάμβανε κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς να το γνωρίζει, μετά τον εντοπισμό υπνωτικών χαπιών. Η κα Δημογλίδου σημείωσε ότι στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διενεργούνται τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν εάν υπήρχε χορήγηση ουσιών ή φαρμάκων. Τέλος, επανέλαβε ότι από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει πως τα παιδιά της οικογένειας δεν είχαν καταναλώσει οποιαδήποτε ουσία, κάτι που, όπως είπε, θεωρείται βέβαιο από την έρευνα των Αρχών.
Η ίδια σημείωσε ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μετά το έγκλημα, υπήρχαν πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του θύματος που γνώριζαν πως η γυναίκα βίωνε επί σειρά ετών τόσο σωματική όσο και ψυχολογική κακοποίηση. Ωστόσο, όπως τόνισε, καμία σχετική καταγγελία ή ενημέρωση δεν είχε περιέλθει ποτέ σε γνώση των αστυνομικών Αρχών.
Η κα Δημογλίδου υπογράμμισε ότι ενδεχομένως η έγκαιρη ενημέρωση των Αρχών να μπορούσε να αποτρέψει την τραγική κατάληξη, επισημαίνοντας πως η μοναδική φορά που η συγκεκριμένη οικογένεια απασχόλησε την Αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν υπήρξε τηλεφώνημα από οικείο πρόσωπο που ανησύχησε επειδή η γυναίκα δεν απαντούσε στο κινητό της τηλέφωνο και δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητα.
Ωστόσο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη συγκεκριμένη παρέμβαση δεν έγινε καμία αναφορά σε περιστατικό κακοποίησης ή ενδοοικογενειακής βίας, ούτε υπήρξε οποιαδήποτε ένδειξη που να δημιουργεί σχετικές υποψίες στους αστυνομικούς.
Μάλιστα, στελέχη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Καλαμάτας που μετέβησαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι η γυναίκα βρισκόταν μαζί με τα δύο παιδιά της και δεν παρουσίαζε εικόνα που να προκαλεί ανησυχία. Όπως εξήγησε η κα Δημογλίδου, οι αστυνομικοί φρόντισαν να την απομονώσουν από τα παιδιά της προκειμένου να συνομιλήσουν μαζί της ιδιαιτέρως, χωρίς όμως να προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να παραπέμπει σε κακοποιητική συμπεριφορά.
Αναφερόμενη στα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαίωσε ότι η σορός της γυναίκας έφερε πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, καθώς και χτυπήματα, ενώ καταγράφηκαν και αμυντικά τραύματα που δείχνουν ότι το θύμα επιχείρησε να αντισταθεί στον δράστη.
«Η σορός ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι οι πληροφορίες που διαθέτει μέχρι στιγμής η Αστυνομία έχουν δοθεί προφορικά από την αρμόδια ιατροδικαστική υπηρεσία και αναμένεται να αποσαφηνιστούν με την ολοκλήρωση της πλήρους ιατροδικαστικής έκθεσης.
Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η γυναίκα να λάμβανε κάποια φαρμακευτικά σκευάσματα χωρίς να το γνωρίζει, μετά τον εντοπισμό υπνωτικών χαπιών. Η κα Δημογλίδου σημείωσε ότι στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας διενεργούνται τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα δείξουν εάν υπήρχε χορήγηση ουσιών ή φαρμάκων. Τέλος, επανέλαβε ότι από τα έως τώρα στοιχεία προκύπτει πως τα παιδιά της οικογένειας δεν είχαν καταναλώσει οποιαδήποτε ουσία, κάτι που, όπως είπε, θεωρείται βέβαιο από την έρευνα των Αρχών.
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