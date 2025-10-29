Ο Νίκος Πολυδερόπουλος αποκάλυψε πώς έμαθε για την εγκυμοσύνη της συντρόφου του: «Την είδα να κλαίει και διαλύθηκα»
Ο ηθοποιός ανέφερε ότι η αγαπημένη του διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της
Μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής του διανύει ο Νίκος Πολυδερόπουλος, καθώς σε λίγους μήνες θα κρατά στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί. Ο ηθοποιός εξέφρασε τη χαρά, τη συγκίνηση αλλά και το δέος που νιώθει μπροστά σε αυτό το νέο κεφάλαιο της ζωής του, εξηγώντας πως δεν το έχει συνειδητοποιήσει ακόμα.
Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» και αποκάλυψε αρχικά, πως η σύντροφός του διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της. «Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι θα γίνω μπαμπάς. Η σύντροφός μου είναι έξι μηνών», είπε.
Μιλώντας για την απόφασή του να κάνει το επόμενο βήμα με τη σύντροφό του, ο ηθοποιός εξήγησε: «Μετά από κάποια χρόνια παίρνεις την απόφαση και λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να αδράξω μαζί. Και τότε φτάνεις σε ένα σημείο που λες ή θα προχωρήσουμε ή θα το τελειώσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι ευτυχισμένος και να περνάς καλά και να νιώθεις ότι ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου σου δίνει τη δύναμη και την ώθηση να εξελιχθείς».
Με εμφανή συγκίνηση, ο Νίκος Πολυδερόπουλος αποκάλυψε πώς έμαθε ότι θα γίνει πατέρας: «Η Βαλασία θα ήθελε να είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα… Ήμουν έξω και με πήρε τηλέφωνο στο Facetime. Τη βλέπω να κλαίει και λέω “κάτι έγινε τώρα, τη βάψαμε”. Μου λέει ότι είναι έγκυος και διαλύθηκα. Είναι κάτι που το θέλαμε, αλλά φυσικά αιφνιδιάστηκα. Οι άντρες δεν το καταλαβαίνουμε. Θα το καταλάβω όταν φύγουμε από την κλινική και θα είμαστε τρεις στο αμάξι».
Όσο για το φύλο του μωρού, προτίμησε να κρατήσει την έκπληξη για αργότερα: «Το φύλο του μωρού το ξέρουμε αλλά δεν το μοιραζόμαστε. Ετοιμάζουμε το παιδικό δωμάτιο», είπε με χαμόγελο.
