Μαριάννα Τουμασάτου: Έχω πολλούς να με μισούν, δεν με στεναχωρούν τα σχόλια
Μαριάννα Τουμασάτου: Έχω πολλούς να με μισούν, δεν με στεναχωρούν τα σχόλια
Ειδικά αν διαφωνείς πολιτικά, δεν απαντάνε με πολιτικό λόγο αλλά με προσβλητικό λόγο, πρόσθεσε
Στη διαδρομή της στον χώρο της υποκριτικής αναφέρθηκε η Μαριάννα Τουμασάτου, κάνοντας αναδρομή στους σημαντικότερους σταθμούς της καριέρας της. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η κουβέντα στράφηκε και στο ζήτημα του ηλικιακού ρατσισμού, ένα θέμα που, όπως σημείωσε, αφορά κυρίως τις γυναίκες στον χώρο της υποκριτικής.
Η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε στην εκπομπή Status για τις διαφορετικές αντιμετωπίσεις ανδρών και γυναικών, τονίζοντας ότι η κοινωνία δείχνει μεγαλύτερη ανοχή στην ηλικιακή αλλαγή των ανδρών σε σχέση με τις γυναίκες.
Δείτε το βίντεο
«Φυσικά και υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες στην υποκριτική. Ο άντρας είναι πιο εύκολο να είναι γοητευτικός και μετά, γιατί γονιδιακά τον έχουμε συνηθίσει με τα γκρίζα μαλλιά να είναι αποδεκτός, να είναι σέξι κι όλα αυτά. Στη γυναίκα μόλις λίγο τα μαγουλάκι κρεμάσει, πάρεις δύο κιλά γιατί οι ορμόνες είναι… μην το συζητήσουμε, αρχίζουν τα σχόλια "άντε πήγαινε μωρή κάνε δίαιτα"», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στα σχόλια που δέχεται στα social media, ειδικά όταν τοποθετείται δημόσια για πολιτικά ζητήματα, εξηγώντας πως συχνά έρχεται αντιμέτωπη με επιθετικές αντιδράσεις. «Ειδικά αν διαφωνείς πολιτικά, δεν απαντάνε με πολιτικό λόγο αλλά με προσβλητικό λόγο. Εννοείται πως το βιώνω κι εγώ, έχω πολλούς να με μισούν και δυνατούς. Δεν με στεναχωρούν τα σχόλια για μένα αλλά για αυτούς», πρόσθεσε.
Η Μαριάννα Τουμασάτου μίλησε στην εκπομπή Status για τις διαφορετικές αντιμετωπίσεις ανδρών και γυναικών, τονίζοντας ότι η κοινωνία δείχνει μεγαλύτερη ανοχή στην ηλικιακή αλλαγή των ανδρών σε σχέση με τις γυναίκες.
Δείτε το βίντεο
«Φυσικά και υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες στην υποκριτική. Ο άντρας είναι πιο εύκολο να είναι γοητευτικός και μετά, γιατί γονιδιακά τον έχουμε συνηθίσει με τα γκρίζα μαλλιά να είναι αποδεκτός, να είναι σέξι κι όλα αυτά. Στη γυναίκα μόλις λίγο τα μαγουλάκι κρεμάσει, πάρεις δύο κιλά γιατί οι ορμόνες είναι… μην το συζητήσουμε, αρχίζουν τα σχόλια "άντε πήγαινε μωρή κάνε δίαιτα"», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στα σχόλια που δέχεται στα social media, ειδικά όταν τοποθετείται δημόσια για πολιτικά ζητήματα, εξηγώντας πως συχνά έρχεται αντιμέτωπη με επιθετικές αντιδράσεις. «Ειδικά αν διαφωνείς πολιτικά, δεν απαντάνε με πολιτικό λόγο αλλά με προσβλητικό λόγο. Εννοείται πως το βιώνω κι εγώ, έχω πολλούς να με μισούν και δυνατούς. Δεν με στεναχωρούν τα σχόλια για μένα αλλά για αυτούς», πρόσθεσε.
Ειδήσεις σήμερα:
Η Adel χτυπά με καταιγίδες και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Πού θα πέσει το περισσότερο νερό, live η πορεία της κακοκαιρίας
Η Τάμτα εμφανίστηκε με ανδρικό στέρνο στα Madwalk: «Θέλω να νιώθουν άβολα» - Δείτε βίντεο
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμ
Η Adel χτυπά με καταιγίδες και την Αττική: Σήμερα το πιο δύσκολο 24ωρο - Πού θα πέσει το περισσότερο νερό, live η πορεία της κακοκαιρίας
Η Τάμτα εμφανίστηκε με ανδρικό στέρνο στα Madwalk: «Θέλω να νιώθουν άβολα» - Δείτε βίντεο
Θρίαμβος της ΑΕΚ στη Φλωρεντία, τεράστια νίκη του ΠΑΟ επί της Στουρμ και τζάμ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα