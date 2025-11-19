Μαριάννα Τουμασάτου: Στο παρελθόν είχα παίξει ξύλο στον δρόμο, τα έβαλα με άντρα και πήγα στο νοσοκομείο
Τώρα πια έχω τιθασεύσει τον παρορμητισμό μου, σχολίασε η ηθοποιός
Περιγράφοντας τον παρορμητισμό που τη χαρακτήριζε στο παρελθόν, η Μαριάννα Τουμασάτου αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που είχε συμβεί στον δρόμο, όταν αντέδρασε με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με έναν άντρα και να καταλήξει στο νοσοκομείο.
«Τώρα πια έχω τιθασεύσει τον παρορμητισμό που μπορεί να είχα παλιά. Στο παρελθόν έχω παίξει ξύλο στον δρόμο. Έχω φτάσει στο νοσοκομείο, έχω κάνει πολλά. Κακή επιλογή. Τα έβαλα με άντρα και πήγα στο νοσοκομείο. Στο παρελθόν έτρωγες 5 και έριχνες 1,5. Κατάλαβα μεγαλώνοντας ότι μόνο η ανοησία με οδηγούσε στο να ασχολούμαι με πλάσματα τέτοιου είδους. Ο άλλος θέλει να μου πάρει τη σειρά, ωραία. Αν ο άλλος θέλει να την πάρει και είναι τόσο διακαής του πόθος και κρέμεται η ζωή του από αυτό, ας την πάρει. Αν είναι να δώσω τόση χαρά, δίνοντας τη σειρά μου στο αυτοκίνητο, ναι» δήλωσε η Μαριάννα Τουμασάτου.
Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι παλαιότερα θύμωνε πολύ όταν κάποιος την υποτιμούσε με στερεότυπα όπως ότι «η θέση της γυναίκας είναι στην κουζίνα, να πλένει πιάτα». Τώρα πια, όπως είπε, θεωρεί ότι θα ήταν ανόητο να ασχοληθεί με κάποιον που υποστηρίζει κάτι τόσο παρωχημένο: «Παλιά αν μου έθιγαν αυτό "με την κουζίνα και τα πιάτα"... Μετά λες, η κριτική αυτού του ανθρώπου είναι ότι εγώ πρέπει να είμαι στην κουζίνα και να πλένω πιάτα. Εγώ πόσο χαζή πρέπει να είμαι για να ασχοληθώ με αυτόν, που νομίζει ότι εγώ πρέπει να πλένω πιάτα;».
