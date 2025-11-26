Μίμης Δομάζος: Δεν μπόρεσα να του πω αυτά που ήθελα, δεν σου άφηνε το περιθώριο, είπε η κόρη του
Ήταν ένας άνθρωπος κλειστός, συμπλήρωσε η Ευαγγελία Δομάζου
Το συναισθηματικό βάρος της απώλειας του πατέρα της περιέγραψε η κόρη του Μίμη Δομάζου. Η Ευαγγελία Δομάζου εξομολογήθηκε ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απουσία του. Επίσης, μοιράστηκε ότι δεν προλάβε να του πει όλα όσα ήθελε, λόγω του χαρακτήρα του, ενώ στάθηκε στην αδυναμία που του είχε.
Αναφερόμενη στον θάνατο του θρυλικού ποδοσφαιριστή σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, η κόρη του τόνισε πως ήταν απρόοπτος και περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε από την ετεροθαλή αδερφή της ότι ο πατέρας τους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Πιο αναλυτικά, η Ευαγγελία Δομάζου είπε: «Μετά τον θάνατο του μπαμπά κοιτάμε κι εμείς σαν οικογένεια να ισορροπήσουμε. Ο θάνατος του μπαμπά δεν έχει κλείσει ούτε ένα χρόνο. Δεν περιμέναμε ότι θα φύγει απ’ τη ζωή, ήταν απρόοπτο. Εμένα με πήρε η ετεροθαλής αδελφή μου, η Πόπη και μου είπε ότι ο μπαμπάς λιποθύμησε. Μου είπε να πάω στο νοσοκομείο γιατί είχε γίνει εισαγωγή στον πατέρα μου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ήμασταν όλοι στο νοσοκομείο αλλά δεν πρόλαβε να του μιλήσει κανείς. Δεν επικοινωνούσε».
Στη συνέχεια, επισήμανε ότι ο λόγος που δεν μπόρεσε να πει στον πατέρα της όσα ήθελε σχετιζόταν με τον «κλειστό» χαρακτήρα του. «Παρόλο που όταν χώρισαν οι γονείς μας εγώ και η αδερφή μου, η Ράνια ήμασταν μικρές, βλέπαμε τον μπαμπά μας κανονικά. Δεν είπα όλα αυτά που ήθελα στον πατέρα μου γιατί ήταν ένας άνθρωπος κλειστός και δεν σου άφηνε το περιθώριο να μιλήσεις. Και να του μίλαγες θα γέλαγε. Η μητέρα μου από την άλλη ήταν το άλλο άκρο, ήταν πολύ γλυκιά», πρόσθεσε.
