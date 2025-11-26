Μίμης Δομάζος: Δεν μπόρεσα να του πω αυτά που ήθελα, δεν σου άφηνε το περιθώριο, είπε η κόρη του
GALA
Μίμης Δομάζος Ευαγγελία Δομάζου

Μίμης Δομάζος: Δεν μπόρεσα να του πω αυτά που ήθελα, δεν σου άφηνε το περιθώριο, είπε η κόρη του

Ήταν ένας άνθρωπος κλειστός, συμπλήρωσε η Ευαγγελία Δομάζου

Μίμης Δομάζος: Δεν μπόρεσα να του πω αυτά που ήθελα, δεν σου άφηνε το περιθώριο, είπε η κόρη του
2 ΣΧΟΛΙΑ
Το συναισθηματικό βάρος της απώλειας του πατέρα της περιέγραψε η κόρη του Μίμη Δομάζου. Η Ευαγγελία Δομάζου εξομολογήθηκε ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί την απουσία του. Επίσης, μοιράστηκε ότι δεν προλάβε να του πει όλα όσα ήθελε, λόγω του χαρακτήρα του, ενώ στάθηκε στην αδυναμία που του είχε.

Αναφερόμενη στον θάνατο του θρυλικού ποδοσφαιριστή σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, η κόρη του τόνισε πως ήταν απρόοπτος και περιέγραψε τη στιγμή που ενημερώθηκε από την ετεροθαλή αδερφή της ότι ο πατέρας τους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Πιο αναλυτικά, η Ευαγγελία Δομάζου είπε: «Μετά τον θάνατο του μπαμπά κοιτάμε κι εμείς σαν οικογένεια να ισορροπήσουμε. Ο θάνατος του μπαμπά δεν έχει κλείσει ούτε ένα χρόνο. Δεν περιμέναμε ότι θα φύγει απ’ τη ζωή, ήταν απρόοπτο. Εμένα με πήρε η ετεροθαλής αδελφή μου, η Πόπη και μου είπε ότι ο μπαμπάς λιποθύμησε. Μου είπε να πάω στο νοσοκομείο γιατί είχε γίνει εισαγωγή στον πατέρα μου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ήμασταν όλοι στο νοσοκομείο αλλά δεν πρόλαβε να του μιλήσει κανείς. Δεν επικοινωνούσε».

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, επισήμανε ότι ο λόγος που δεν μπόρεσε να πει στον πατέρα της όσα ήθελε σχετιζόταν με τον «κλειστό» χαρακτήρα του. «Παρόλο που όταν χώρισαν οι γονείς μας εγώ και η αδερφή μου, η Ράνια ήμασταν μικρές, βλέπαμε τον μπαμπά μας κανονικά. Δεν είπα όλα αυτά που ήθελα στον πατέρα μου γιατί ήταν ένας άνθρωπος κλειστός και δεν σου άφηνε το περιθώριο να μιλήσεις. Και να του μίλαγες θα γέλαγε. Η μητέρα μου από την άλλη ήταν το άλλο άκρο, ήταν πολύ γλυκιά», πρόσθεσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος

Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»

Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Enerwave: το νέο κεφάλαιο της ενέργειας στην Ελλάδα

Με όραμα να προσφέρει πρωτοποριακές και βιώσιμες ενεργειακές λύσεις, η Enerwave στοχεύει να καταστεί μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην παραγωγή και προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης