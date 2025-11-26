Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος
Θέμα ωρών η επίσημη ανακοίνωση από την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για τα δύο νησιά και ακολούθως για την Αττική - Η απόφαση δεν οδηγεί σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες, αλλά δίνει ευελιξία στις αρμόδιες υπηρεσίες
Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» κηρύσσονται μέσα στις επόμενες ώρες η Πάτμος και η Λέρος λόγω της λειψυδρίας. Εως την Παρασκευή σειρά θα έχει πάρει και η Αττική καθώς τα αποθέματα του νερού έχουν μειωθεί σημαντικά. Ο συναγερμός κρίθηκε επιβεβλημένος από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων μετά από τα εμπεριστατωμένα πορίσματα του Πολυτεχνείου.
Το θέμα της λειψυδρίας στην Αττική συζητείται αύριο στην ολομέλεια της ΡΑΑΕΥ.
Η κήρυξη έκτακτης ανάγκης στηρίζεται στα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και σε επιστημονική τεκμηρίωση. Μία τέτοια απόφαση οδηγεί σε επιτάχυνση των διαδικασιών, των μελετών και της υλοποίησης των έργων και όχι σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες.
Στο καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας εισέρχονται πρώτα τα νησιά Λέρος και Πάτμος, καθώς οι υδατικοί πόροι βρίσκονται σε οριακό σημείο και απαιτούνται παρεμβάσεις χωρίς καθυστερήσεις. Για την Αττική ακόμη και αύριο αναμένονται οι πρώτες επίσημες ανακοινώσεις για τη λήψη έκτακτων μέτρων.
Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) έχει ενεργοποιήσει το σύνολο των αρμοδιοτήτων της, προετοιμάζοντας το θεσμικό και τεχνικό πλαίσιο για την πιθανή κήρυξη και της Αττικής σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Κεντρικό ρόλο στην κινητοποίηση αυτή είχε το αίτημα που υπέβαλε η ΕΥΔΑΠ προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ζητώντας κατεπείγουσα ενεργοποίηση διαδικασιών για την προστασία της υδροδότησης της πρωτεύουσας.
Την ίδια στιγμή, η εισηγητική νομική τεκμηρίωση για την εφαρμογή μέτρων που έχει ζητήσει η ΡΑΑΕΥ έχει ολοκληρωθεί ανοίγοντας τον δρόμο για τις τελικές αποφάσεις της Πολιτείας.
Πρακτικά, η κήρυξη σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης επιτρέπει:
-άμεση χρηματοδότηση έργων ύδρευσης,
-fast track διαδικασίες,
-ευέλικτες διαγωνιστικές διαδικασίες,
και επιτάχυνση όλων των παρεμβάσεων που κρίνονται αναγκαίες.
Τα μέτρα αφορούν τόσο τα δύο νησιά όσο και με διαδοχικό βηματισμό την Αττική. Οι αυριανές ανακοινώσεις αναμένεται να καθορίσουν το χρονοδιάγραμμα, το εύρος και την προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων.
Σε ιστορικά χαμηλά τα αποθέματα στον Μόρνο
Τα αποθέματα νερού στον ταμιευτήρα του Μόρνου, κύριου τροφοδότη του Λεκανοπεδίου, βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και εφόσον η χειμερινή περίοδος δεν βοηθήσει ώστε να ενισχυθούν οι ταμιευτήρες, τότε το νερό επαρκεί για έναν χρόνο.
Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΥΔΑΠ, στις 23 Οκτωβρίου 2025, τα αποθέματα στον Μόρνο ανέρχονταν σε μόλις 156.996.000 κυβικά μέτρα νερού. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή της τελευταίας 15ετίας για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, καταγράφοντας πτώση σχεδόν 45% σε σχέση με την περσινή χρονιά (285.021.000 m³ στις 23/10/2024).
Την κρισιμότητα της κατάστασης επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δορυφορική ανάλυση που πραγματοποίησε η υπηρεσία Meteo.gr στις 9 Οκτωβρίου 2025 έδειξε ότι η έκταση της λίμνης του Μόρνου έχει συρρικνωθεί στα 8.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα, τιμή μειωμένη κατά 44% σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 2016-2024 (14.9 km²).
