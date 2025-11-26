Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος

Θέμα ωρών η επίσημη ανακοίνωση από την Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων για τα δύο νησιά και ακολούθως για την Αττική - Η απόφαση δεν οδηγεί σε έκτακτα μέτρα για τους πολίτες, αλλά δίνει ευελιξία στις αρμόδιες υπηρεσίες