Μητέρα στην Πάτρα γέννησε έξι φορές με καισαρική τομή παρά τους κινδύνους λόγω του βάρους της Τι λέει ο μαιευτήρας της

Μια ιδιαίτερα σπάνια ιατρική περίπτωση σημειώθηκε στην Πάτρα
, όπου μια γυναίκα κατάφερε να γεννήσει έξι υγιή παιδιά με καισαρική τομή,
με το πιο πρόσφατο παιδί να έρχεται στον κόσμο το 2026.
Ο λόγος για την Πατρινή κ. Σούρα Χρυσάνθη, η οποία ούσα σε παραπάνω από το επιτρεπόμενο -για εγκυμοσύνη- σωματικό βάρος, κατάφερε να φέρει στον κόσμο όχι ένα…ούτε δύο…, αλλά έξι υγιέστατα μωράκια με καισαρική -με το τελευταίο της μωράκι να γεννιέται φέτος, γεγονός πρωτοφανές και αξιοσημείωτο.
Μιλώντας στο Patrapress.gr,
ο μαιευτήρας χειρουργός γυναικολόγος, Νικόλαος Οικονομόπουλος, για την καισαρική, τόνισε πως είναι από τις δυσκολότερες περιπτώσεις σε μια γυναίκα ιδιαίτερα ευτραφή και είναι επικίνδυνο κάτι τέτοιο, υπογραμμίζοντας πως συνιστώνται μέχρι τρεις καισαρικές το πολύ.
Ωστόσο, όπως διευκρινίζει, «όταν το επιθυμεί η γυναίκα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και τη μητέρα και το έμβρυο. Δεν είναι πολλοί οι γυναικολόγοι που αναλαμβάνουν τέτοιες καισαρικές. Η έκτη ήταν η πιο επικίνδυνη». Όπως αναφέρει, η τρίτη καισαρική αποτελεί ήδη μια αρκετά δύσκολη επέμβαση, ενώ στην έκτη τα δεδομένα γίνονται σαφώς πιο σύνθετα και οι κίνδυνοι αυξάνονται.
Όπως αναφέρει η γυναίκα βρισκόταν υπό συνεχή και στενή ιατρική παρακολούθηση σε όλες τις εγκυμοσύνες της, με όλες τις επεμβάσεις να ολοκληρώνονται με επιτυχία και τα παιδιά να γεννιούνται υγιή.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό, καθώς οι πολλαπλές καισαρικές τομές απαιτούν αυξημένη προσοχή λόγω των πιθανών επιπλοκών που μπορεί να εμφανιστούν σε κάθε νέα εγκυμοσύνη και χειρουργική επέμβαση.
Η γνωριμία που ξεκίνησε μέσα σε μια δύσκολη εφημερία
Η ιστορία της συγκεκριμένης οικογένειας με τον γιατρό ξεκινά αρκετά χρόνια πριν. Η γυναίκα νοσηλευόταν στην Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών με Covid, ενώ βρισκόταν ήδη σε εγκυμοσύνη και η κατάστασή της ήταν επιβαρυμένη.
Σύμφωνα με τον κ. Οικονομόπουλο, εκείνο το βράδυ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Παναγία η Βοήθεια», βρισκόταν σε εφημερία και ανέλαβε επειγόντως την περίπτωση. «Ο γιατρός που την παρακολουθούσε δεν ήρθε εκείνο το βράδυ. Ήταν σε δύσκολη κατάσταση και έτοιμη να γεννήσει».
Έτσι πραγματοποιήθηκε η πρώτη καισαρική. «Έτσι γνωριστήκαμε και ακολούθησαν και οι επόμενες», ανέφερε στο Patrapress o κ. Οικονομόπουλος. Ο ίδιος εξηγεί ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε πλήρης ενημέρωση για τους κινδύνους. «Όφειλα ως γιατρός να ενημερώσω για τη σοβαρότητα και την επικινδυνότητα της κατάστασης. Κάθε επόμενη εγκυμοσύνη σχεδιαζόταν με ιδιαίτερο τρόπο. Οι έλεγχοι γίνονταν συστηματικά, υπήρχε συχνή επικοινωνία και κάθε απόφαση είχε ως στόχο την προστασία της μητέρας και του παιδιού».