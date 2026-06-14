Οι παλαιστές στο σόου ΜΜΑ στον Λευκό Οίκο θα πληρωθούν... σε κρυπτονομίσματα του Τραμπ

Η εταιρεία που εκδίδει τα crypto έχει συσταθεί από τους γιους του προέδρου των ΗΠΑ και τους γιους του Στιβ Γουίτκοφ