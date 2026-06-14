Οι παλαιστές στο σόου ΜΜΑ στον Λευκό Οίκο θα πληρωθούν... σε κρυπτονομίσματα του Τραμπ

Το Ultimate Fighting Championship (UFC) θα καταβάλει μπόνους στους μαχητές για τη διοργάνωση μεικτών πολεμικών τεχνών
που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον Λευκό Οίκο σε κρυπτονομίσματα που εκδίδει επιχείρηση της οικογένειας Τραμπ
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Οι μαχητές θα λάβουν μπόνους στο κρυπτονόμισμα της World Liberty Financial που ονομάζεται stablecoin, η αξία του οποίου είναι συνδεδεμένη με το αμερικανικό δολάριο.
Η World Liberty είναι επιχείρηση της οικογένειας Τραμπ και της οικογένειας του Στίβεν Γουίτκοφ, φίλου του Τραμπ και ειδικού απεσταλμένου του στη Μέση Ανατολή, αλλά και την Ουκρανία. Η εταιρεία αναφέρεται πλέον ως «επίσημος χορηγός» του UFC Freedom 250, του αγώνα που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή.
Σήμερα, 14 Ιουνίου, είναι εξάλλου η ημέρα των γενεθλίων του Ντόναλντ Τραμπ.
Η εξέλιξη αυτή, όπως σχολιάζει ο Guardian
, συνδέει τα οικονομικά συμφέροντα της οικογένειας Τραμπ με τον διαγωνισμό του UFC που προωθείται σε δημόσιο χώρο.
Η χρήση του stablecoin της εταιρείας στον αγώνα φαίνεται να ενισχύει τις προσπάθειες για την ευρύτερη χρήση του.
Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, δήλωσε πάντως ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων
και ότι τα περιουσιακά στοιχεία του Τραμπ βρίσκονται σε καταπίστευμα που διαχειρίζονται τα παιδιά του.
Ο αγώνας δεν συνδέεται με το Freedom 250, έναν ξεχωριστό οργανισμό που προωθεί την 250ή επέτειο της χώρας.
Η World Liberty Financial, μια επιχείρηση κρυπτονομισμάτων με έδρα το Ντελαγουέρ, που συνιδρύθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ και τους γιους του μαζί με τους γιους του Γουίτκοφ.