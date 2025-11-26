Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη

Για «τουριστικής παραγωγής επιχείρηση» κάνει λόγο ο στιχουργός Άρης Δαβαράκης, «απαράδεκτη η στοχοποίηση του γιου του Μάνου» λέει η Ευανθία Ρεμπούτσικα, «δεν μπορεί να διαχειρίζεται το έργο του Χατζιδάκι μόνο ένα μυαλό» απαντά ο συνθέτης Θέμης Καραμουρατίδης