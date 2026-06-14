Γκάλης για την επέτειο του 1987: «Ενωμένοι μπορούμε»
SPORTS
Eurobasket 1987 Νίκος Γκάλης

Γκάλης για την επέτειο του 1987: «Ενωμένοι μπορούμε»

Ο Νίκος Γκάλης δεν ξέχασε το έπος του 1987 κόντρα στην ΕΣΣΔ

Γκάλης για την επέτειο του 1987: «Ενωμένοι μπορούμε»
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Συμπληρώθηκαν σήμερα (14 Ιουνίου) 39 χρόνια από την κατάκτηση του Eurobasket 1987 από την Εθνική μπάσκετ. 

Η Ελλάδα κέρδισε στον τελικό του ΣΕΦ με 103-101 την ΕΣΣΔ και κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, το πρώτο της σε Eurobasket. 

O Νίκος Γκάλης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τουρνουά και φυσικά 39 χρόνια μετά δεν ξέχασε την σπουδαία αυτή στιγμή. 

«Η σημερινή επέτειος του Χρυσού Μεταλλίου του 1987 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα: ενωμένοι μπορούμε!», έγραψε στα social media.
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