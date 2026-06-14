Ο Εβάν Φουρνιέ «έσπασε» το ρεκόρ πόντων σε τελικούς της Basket League που κρατούσε από το 1994 ο Ρόι Τάρπλεϊ
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Basket League Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Εβάν Φουρνιέ Ρόι Τάρπλεϊ Έντι Τζόνσον

Ο Εβάν Φουρνιέ «έσπασε» το ρεκόρ πόντων σε τελικούς της Basket League που κρατούσε από το 1994 ο Ρόι Τάρπλεϊ

Ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε 114 πόντους στους 5 τελικούς του 2026 και ο Ρόι Τάρπλεϊ είχε 109 το 1994 - Στην 3η θέση ο Έντι Τζόνσον

Ο Εβάν Φουρνιέ «έσπασε» το ρεκόρ πόντων σε τελικούς της Basket League που κρατούσε από το 1994 ο Ρόι Τάρπλεϊ
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Ο Εβάν Φουρνιέ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη σειρά τελικών κατάκτηση της Stoiximan GBL. Πέραν όμως της βράβευσης του ως MVP της, έφτασε και σε μία επίδοση με ιστορική αξία σε στατιστικό επίπεδο.

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού τελείωσε τη σειρά των τελικών έχοντας 114 πόντους που είναι η μεγαλύτερη επίδοση στην ιστορία της Stoiximan GBL. Ο Φουρνιέ σημείωσε κατά σειρά 20, 15, 28, 29 και 22 πόντους για να φτάσει τους 114 και να καταρρίψει ένα ρεκόρ που κρατούσε 32 ολόκληρα χρόνια ο αείμνηστος Ρόι Τάρπλεϊ.

Ο σπουδαίος Αμερικανός φόργουορντ είχε σημειώσει 109 πόντους στη σειρά τελικών του 1994 που ανέδειξε πρωταθλητή τον Ολυμπιακό με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Ο Τάρπλεϊ είχε σημειώσει κατά σειρά 25, 22, 23, 25 και 14 πόντους, όμως ο Φουρνιέ ξεπέρασε τη συνολική επίδοση του κατά πέντε πόντους. Τη λίστα των τριών τριψήφιων επιδόσεων μιας σειράς τελικών συμπληρώνει ο Έντι Τζόνσον. Ο Αμερικανός είχε 103 πόντους στη σειρά τελικών του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό του 1995.

Όσο για την κορυφαία επίδοση πόντων από παίκτη του Παναθηναϊκού AKTOR; Τη σημείωσε πριν δύο χρόνια (2024) ο Κέντρικ Ναν με τους 93 πόντους του σε πέντε ματς κόντρα στον Ολυμπιακό, ξεπερνώντας την επίδοση των 92 που είχε ο Μάικ Τζέιμς στους τελικούς του 2018. Πίσω από την τριάδα των 100+ πόντων των Φουρνιέ, Τάρπλεϊ και Τζόνσον, υπάρχει μία πεντάδα παικτών που σημείωσαν 90+ πόντους. Ήταν οι Ζάρκο Πάσπαλι (91 το 1994), Πέτζα Στογιάκοβιτς (91 το 1998), Δήμος Ντικούδης (95 το 2002), Μάικ Τζέιμς (92 το 2018) και Κέντρικ Ναν (93 το 2024).
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