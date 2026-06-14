Ο πιο «τρομακτικός» οπαδός του Μουντιάλ: Ο Τούρκος που τράβηξε τα βλέμματα με την εμφάνισή του στις κερκίδες
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Τουρκία Αυστραλία Μουντιάλ 2026 Παγκόσμιο Κύπελλο οπαδός

Ο πιο «τρομακτικός» οπαδός του Μουντιάλ: Ο Τούρκος που τράβηξε τα βλέμματα με την εμφάνισή του στις κερκίδες

Η Τουρκία ηττήθηκε 2-0 από την Αυστραλία και το πιο αξιοσημείωτο που είχε να δείξει ήταν ένας οπαδός της με έντονο μαύρο μακιγιάζ, λευκούς φακούς επαφής και πλούσια λευκή γενειάδα

Ο πιο «τρομακτικός» οπαδός του Μουντιάλ: Ο Τούρκος που τράβηξε τα βλέμματα με την εμφάνισή του στις κερκίδες
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Η Τουρκία γνώρισε απρόσμενη ήττα από την Αυστραλία στο πρώτο της παιχνίδι στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο το ταξίδι της στην διοργάνωση.

Μπορεί τα καγκουρό να έδωσαν ρεσιτάλ διαχείρισης και να πήραν το ματς παρόλες τις προσπάθειες των Τούρκων, όμως τα βλέμματα δεν ήταν στον αγωνιστικό χώρο αλλά στην κερκίδα.

Εκεί βρισκόταν ο Νεζντέτ Ολτσέρμαν, γνωστός και ως «Udi Neco», ο οποίος τράβηξε την προσοχή ακόμα και των τηλεοπτικών συνεργείων, τα οποία στρέφονταν επανειλημμένα πάνω σε αυτή την άκρως τρομακτική φιγούρα.

Το έντονο μακιγιάζ, αλλά και οι λευκοί φακοί επαφής του, κάνουν τον Ολτσέρμαν μια ιδιαίτερη και ψαρωτική μορφή των γηπέδων, κάνοντάς τον viral και θέμα συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.


Ο «Udi Neco» είναι φανατικός φίλαθλος της Μπεσίκτας και έχει ενεργό θεσμικό ρόλο στον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης ως επίσημος σύνεδρος.

Μάλιστα μέσω του Tik Tok έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα γκρουπ που προβάλλει την ιστορία, τα ιδανικά και τα συνθήματα των «αετών», έχοντας καταφέρει να συσπειρώσει γύρω του τη νέα γενιά των Τούρκων φιλάθλων ενώ θεωρείται σύμβολο αφοσίωσης.

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