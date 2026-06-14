Ο πιο «τρομακτικός» οπαδός του Μουντιάλ: Ο Τούρκος που τράβηξε τα βλέμματα με την εμφάνισή του στις κερκίδες

Udi Neco olarak bilinen meşhur Beşiktaş taraftarı, Türkiye'mize destek için tribünlerdeki yerini aldı. 🇹🇷 pic.twitter.com/HaxcDarSXN

🦅'Udi Neco' lakabıyla bilinen Necdet Ölçerman, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etti.



Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: "İnşallah perşembe günü kupayı müzemize koyacağız. Beşiktaş her zaman tertemiz kupaların sahibidir, bunu hiç unutmayın. Takımımızı da sonuna kadar… pic.twitter.com/i5bww4Xsiz