Δεν έχασε την ευκαιρία να βάλει το μπικίνι της η Ντούα Λίπα - Πήγε στη διάσημη παραλία της Ιπανέμα, δείτε φωτογραφίες
Δεν έχασε την ευκαιρία να βάλει το μπικίνι της η Ντούα Λίπα - Πήγε στη διάσημη παραλία της Ιπανέμα, δείτε φωτογραφίες

Η τραγουδίστρια ανέβασε στα social media φωτογραφίες από το ταξίδι της, θέλοντας να δώσει στους θαυμαστές της μια γεύση από το πώς τα πέρασε

Γεωργία Κοτζιά
Στη Βραζιλία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ντούα Λίπα, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, η τραγουδίστρια έχει καταφέρει να συνδυάζει δουλειά και διασκέδαση και αυτό φαίνεται στα στιγμιότυπα που μοιράζεται στα social media.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντούα Λίπα δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από το ταξίδι της, θέλοντας να δώσει στους θαυμαστές της μια γεύση από το πώς πέρασε.

Σε κάποια από τα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια ποζάρει με μωβ μπικίνι σε μία ξαπλώστρα κάνοντας ηλιοθεραπεία, ενώ σε άλλα φαίνεται να απολαμβάνει θαλάσσια σπορ στην Ιπανέμα. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ντούα Λίπα έγραψε: «Βραζιλία. Με τον τρόπο των cariocas (=κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο)».

Δείτε τις φωτογραφίες
