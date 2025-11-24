Δεν έχασε την ευκαιρία να βάλει το μπικίνι της η Ντούα Λίπα - Πήγε στη διάσημη παραλία της Ιπανέμα, δείτε φωτογραφίες
Η τραγουδίστρια ανέβασε στα social media φωτογραφίες από το ταξίδι της, θέλοντας να δώσει στους θαυμαστές της μια γεύση από το πώς τα πέρασε
Στη Βραζιλία βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ντούα Λίπα, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, η τραγουδίστρια έχει καταφέρει να συνδυάζει δουλειά και διασκέδαση και αυτό φαίνεται στα στιγμιότυπα που μοιράζεται στα social media.
Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ντούα Λίπα δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από το ταξίδι της, θέλοντας να δώσει στους θαυμαστές της μια γεύση από το πώς πέρασε.
Σε κάποια από τα στιγμιότυπα, η τραγουδίστρια ποζάρει με μωβ μπικίνι σε μία ξαπλώστρα κάνοντας ηλιοθεραπεία, ενώ σε άλλα φαίνεται να απολαμβάνει θαλάσσια σπορ στην Ιπανέμα. Στη λεζάντα, με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της, η Ντούα Λίπα έγραψε: «Βραζιλία. Με τον τρόπο των cariocas (=κάτοικοι του Ρίο ντε Τζανέιρο)».
