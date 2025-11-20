Η Ντούα Λίπα με μικροσκοπικό μπικίνι στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Δείτε φωτογραφίες
Η Ντούα Λίπα με μικροσκοπικό μπικίνι στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Δείτε φωτογραφίες
Η διάσημη τραγουδίστρια απόλαυσε την ηλιοθεραπεία της σε πισίνα ξενοδοχείου
Με μικροσκοπικό μπικίνι σε πισίνα ξενοδοχείου απαθανατίστηκε η Ντούα Λίπα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο.
Η διάσημη τραγουδίστρια έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και φωτογραφήθηκε από τους παπαράτσι, να απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της, φορώντας μαγιό σε πράσινη και μαύρη απόχρωση. Αυτή την περίοδο, η Λίπα πραγματοποιεί την περιοδεία της «Radical Optimism» στη Βραζιλία, αλλά αποφάσισε να περάσει λίγες μέρες ξεκούρασης πριν συνεχίσει στους επόμενους σταθμούς της: Περού, Κολομβία και Μεξικό.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Dilson Silva / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Η διάσημη τραγουδίστρια έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και φωτογραφήθηκε από τους παπαράτσι, να απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της, φορώντας μαγιό σε πράσινη και μαύρη απόχρωση. Αυτή την περίοδο, η Λίπα πραγματοποιεί την περιοδεία της «Radical Optimism» στη Βραζιλία, αλλά αποφάσισε να περάσει λίγες μέρες ξεκούρασης πριν συνεχίσει στους επόμενους σταθμούς της: Περού, Κολομβία και Μεξικό.
Δείτε τις φωτογραφίες
Φωτογραφίες: Dilson Silva / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia
Ειδήσεις σήμερα
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Οι κάμερες έπιασαν τον Τσιτσιπά να τρέχει με τη Lotus του με 210 χλμ. στην Αττική Οδό - Του πήγε ψηφιακά το πρόστιμο
Μια νύχτα με τους ήρωες του ΕΚΑΒ - Η δολοφονία, τα ουρλιαχτά και τα... παράνομα ζευγάρια
Συνελήφθη στη Βουλιαγμένη η Δήμητρα Ματσούκα - Οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, πάνω από το όριο ταχύτητας χωρίς δίπλωμα και πινακίδες
Οι κάμερες έπιασαν τον Τσιτσιπά να τρέχει με τη Lotus του με 210 χλμ. στην Αττική Οδό - Του πήγε ψηφιακά το πρόστιμο
Μια νύχτα με τους ήρωες του ΕΚΑΒ - Η δολοφονία, τα ουρλιαχτά και τα... παράνομα ζευγάρια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα