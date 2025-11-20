Η Ντούα Λίπα με μικροσκοπικό μπικίνι στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Δείτε φωτογραφίες
Η Ντούα Λίπα με μικροσκοπικό μπικίνι στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Δείτε φωτογραφίες

Η διάσημη τραγουδίστρια απόλαυσε την ηλιοθεραπεία της σε πισίνα ξενοδοχείου

Η Ντούα Λίπα με μικροσκοπικό μπικίνι στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Δείτε φωτογραφίες
Ιωάννα Μαρίνου
Με μικροσκοπικό μπικίνι σε πισίνα ξενοδοχείου απαθανατίστηκε η Ντούα Λίπα, στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Η διάσημη τραγουδίστρια έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και φωτογραφήθηκε από τους παπαράτσι, να απολαμβάνει την ηλιοθεραπεία της, φορώντας μαγιό σε πράσινη και μαύρη απόχρωση. Αυτή την περίοδο, η Λίπα πραγματοποιεί την περιοδεία της «Radical Optimism» στη Βραζιλία, αλλά αποφάσισε να περάσει λίγες μέρες ξεκούρασης πριν συνεχίσει στους επόμενους σταθμούς της: Περού, Κολομβία και Μεξικό.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η Ντούα Λίπα με μικροσκοπικό μπικίνι στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Δείτε φωτογραφίες
Η Ντούα Λίπα με μικροσκοπικό μπικίνι στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Δείτε φωτογραφίες
Η Ντούα Λίπα με μικροσκοπικό μπικίνι στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Δείτε φωτογραφίες
Η Ντούα Λίπα με μικροσκοπικό μπικίνι στο Ρίο ντε Τζανέιρο - Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφίες: Dilson Silva / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Ιωάννα Μαρίνου
