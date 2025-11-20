Ντούα Λίπα: Με μπλουζάκι της Εθνικής Βραζιλίας στο Μαρακανά για το Φλαμένγκο-Φλουμινένσε - Βίντεο
SPORTS
Ντούα Λίπα Βραζιλία Φλαμένγκο Φλουμινένσε

Μετά τον Μπόκα Τζούνιορς-Ρίβερ Πλέιτ, η Ντούα Λίπα είδε και το κλασικό ντέρμπι της Βραζιλίας

Ποδόσφαιρο και συναυλίες συνδυάζει η Ντούα Λίπα στη Λατινική Αμερική. 

Η δημοφιλής καλλιτέχνης από την Μεγάλη Βρετανία πριν από λίγες ημέρες είχε βρεθεί στο Μπουένος Άιρες και παρακολούθησε το κλασικό ποδοσφαιρικό ντέρμπι της χώρας το Μπόκα Τζούνιορς - Ρίβερ Πλέιτ. 

Στη συνέχεια ταξίδεψε στη Βραζιλία για συναυλίες και δεν παρέλειψε να επισκεφτεί το ιστορικό Μαρακανά. Η Ντούα Λίπα βρέθηκε στις εξέδρες του Μαρακανά για να δει το φημισμένο ντέρμπι της Βραζιλίας ανάμεσα στη Φλαμένγκο και στη Φλουμινένσε. 

Φορούσε μάλιστα και t-shirt της εθνικής Βραζιλίας. Όταν έγινε αντιληπτή από τους Βραζιλιάνους δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες με θαυμαστές της. 


