Ντούα Λίπα: Με μπλουζάκι της Εθνικής Βραζιλίας στο Μαρακανά για το Φλαμένγκο-Φλουμινένσε - Βίντεο
Μετά τον Μπόκα Τζούνιορς-Ρίβερ Πλέιτ, η Ντούα Λίπα είδε και το κλασικό ντέρμπι της Βραζιλίας
Η δημοφιλής καλλιτέχνης από την Μεγάλη Βρετανία πριν από λίγες ημέρες είχε βρεθεί στο Μπουένος Άιρες και παρακολούθησε το κλασικό ποδοσφαιρικό ντέρμπι της χώρας το Μπόκα Τζούνιορς - Ρίβερ Πλέιτ.
Στη συνέχεια ταξίδεψε στη Βραζιλία για συναυλίες και δεν παρέλειψε να επισκεφτεί το ιστορικό Μαρακανά. Η Ντούα Λίπα βρέθηκε στις εξέδρες του Μαρακανά για να δει το φημισμένο ντέρμπι της Βραζιλίας ανάμεσα στη Φλαμένγκο και στη Φλουμινένσε.
Φορούσε μάλιστα και t-shirt της εθνικής Βραζιλίας. Όταν έγινε αντιληπτή από τους Βραζιλιάνους δεν σταμάτησε να βγάζει φωτογραφίες με θαυμαστές της.
LA CARA LO DICE TODO... Parece que Dua Lipa disfrutó el triunfazo 2-1 de Fluminense en el clásico contra Flamengo en el Maracaná. 🥲⚽🇧🇷— SportsCenter (@SC_ESPN) November 20, 2025
📹 @fluminensefc pic.twitter.com/LRjO2JXzL0
ELA É BRASILEIRA 🇧🇷 Dua Lipa toda fofinha no Maracanã! pic.twitter.com/dt9phs5d9F— Central Dua Lipa Brasil (@dualipacentral_) November 20, 2025
VAI PRO DUMP! Dua Lipa e seus irmãos tirando uma selfie no Maracanã. 🇧🇷 pic.twitter.com/FBqux7RQ9X— Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) November 20, 2025
Dua Lipa está em um camarote do Maracanã acompanhando o Fla-Flu.— Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 20, 2025
A cantora britânica foi convidada pelo Fluminense.
🗞 @geglobo
📸 Giba Perez/ge pic.twitter.com/JV3BRrKMzw
dua lipa hablando con la gente en el estadio maracanápic.twitter.com/SgJT3mxsv0— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 20, 2025
