Πολ Κοστέλο: Πέθανε ο προσωπικός σχεδιαστής της πριγκίπισσας Νταϊάνα
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών - Η οικογένειά του ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση
Πέθανε ο Ιρλανδο-Αμερικανός προσωπικός σχεδιαστής της πριγκίπισσας Νταϊάνα, Πολ Κοστέλο σε ηλικία 80 ετών.
Η οικογένειά του ανακοίνωσε τη δυσάρεστη είδηση το Σάββατο 22 Νοεμβρίου αναφέροντας: «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Πολ Κοστέλο μετά από σύντομη ασθένεια».
Ο Πολ Κοστέλο άφησε την τελευταία του πνοή στο Λονδίνο, όπου ζούσε με τη σύζυγό του και τα επτά παιδιά του.
Ίδρυσε τη δική του εταιρεία, Paul Costelloe Collections το 1979. Στη συνέχεια διορίστηκε προσωπικός στυλίστας της πριγκίπισσας Νταϊάνα από το 1983 και παρέμεινε στη θέση μέχρι τον θάνατό της το 1997.
Όπως είχε αναφέρει στον ιρλανδικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ένιωθε ότι «τα είχε καταφέρει» όταν του ζητήθηκε να γίνει ο σχεδιαστής της. «Ήταν πολύ ανθρώπινη, δεν συμπεριφερόταν σαν πριγκίπισσα. Έφτιαχνε πολύ καλό τσάι και μερικά scones» είχε τονίσει στο RTE για την πιο διάσημη πελάτισά του.
Οι συλλογές του συνδύαζαν τα old school στυλ με νέες, καινοτόμες πινελιές, συχνά με πινελιές χρώματος, μοτίβα και φλοράλ σχέδια. Έδινε συνεχώς έμφαση στην ιρλανδική του κληρονομιά, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά υφάσματα με το ιρλανδικό λινό και το τουίντ να αποτελούν συχνά βασικά στοιχεία στις δημιουργίες του.
Τα τελευταία 20 χρόνια, συνεργάστηκε με τα Dunnes Stores σε μια σειρά ρούχων μόδας και οικιακής χρήσης. Ο Κοστέλο παρουσίασε την τελευταία του συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι εμπνευσμένη από τη δεκαετία του 1960 με τίτλο «We strill down Rodeo Drive» στην Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Η φιλοδοξία μου είναι να απομακρυνθώ από τη μόδα τελικά» δήλωνε στη «Vogue» το 2024. «Να νοικιάσω ένα παλιό αυτοκίνητο και να οδηγήσω στη Γαλλία και να ζωγραφίζω» είχε προσθέσει, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.
Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Image
Princess Diana’s personal fashion designer Paul Costelloe dead at 80 https://t.co/j8UCfShXAo pic.twitter.com/2GINHQdbVD— New York Post (@nypost) November 23, 2025
