Κώστας Καραφώτης για την εγκυμοσύνη της συζύγου του: Διανύει τον όγδοο μήνα, θα είμαι μέσα στον τοκετό
Κώστας Καραφώτης για την εγκυμοσύνη της συζύγου του: Διανύει τον όγδοο μήνα, θα είμαι μέσα στον τοκετό
Ο τραγουδιστής και η Κάτια Μάνου περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Στον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της βρίσκεται η σύζυγος του Κώστα Καραφώτη, Κάτια Μάνου, με τον τραγουδιστή να αναφέρεται στον επικείμενο τοκετό, δηλώνοντας ότι θα βρίσκεται μέσα στη διαδικασία.
Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί και σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι το φύλο του μωρού είναι κορίτσι.
Μιλώντας στην κάμερα του «Buongiorno» τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ο Κώστας Καραφώτης εξέφρασε τα συναισθήματά του λίγο πριν γίνει πατέρας, τονίζοντας ότι βιώνει με χαρά όλη την περίοδο της κύησης, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εγκυμονούσα σύζυγός του.
Δείτε το βίντεο
Ο Κώστας Καραφώτης και Κάτια Μάνου παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2024 στο Κολωνάκι. Σε συνέντευξή του λίγους μόλις μήνες μετά τον γάμο τους, ο τραγουδιστής είχε εξηγήσει ότι αρκετά χρόνια μετά τη γνωριμία τους έγιναν ζευγάρι.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί και σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι το φύλο του μωρού είναι κορίτσι.
Μιλώντας στην κάμερα του «Buongiorno» τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ο Κώστας Καραφώτης εξέφρασε τα συναισθήματά του λίγο πριν γίνει πατέρας, τονίζοντας ότι βιώνει με χαρά όλη την περίοδο της κύησης, αναγνωρίζοντας ωστόσο τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εγκυμονούσα σύζυγός του.
Δείτε το βίντεο
Πιο αναλυτικά, ανέφερε: «Η σύζυγος μου διανύει τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της, οπότε έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, για εκείνη δεν ξέρω. Είναι πιο δύσκολο προφανώς. Το φύλο του μωρού μας είναι κοριτσάκι. Τον νονό τον έχουμε βρει, αλλά το όνομα του μωρού όχι. Μπορεί να διαλέξουμε και κάτι διαφορετικό, από τα ονόματα των γονιών μας, αλλά αυτά γίνονται με συζήτηση. Θα είμαι μέσα στον τοκετό».
Ο Κώστας Καραφώτης και Κάτια Μάνου παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2024 στο Κολωνάκι. Σε συνέντευξή του λίγους μόλις μήνες μετά τον γάμο τους, ο τραγουδιστής είχε εξηγήσει ότι αρκετά χρόνια μετά τη γνωριμία τους έγιναν ζευγάρι.
Ειδήσεις σήμερα:
Ο Τσίπρας κράζει Πολάκη, Ζωή, Βαρουφάκη, Παππά, Κασσελάκη, θαυμάζει Προκόπη και (ολίγον) Καμμένο, άφωνος για Καραμανλή
Έρχονται Ελλάδα 1.200 millionaires με 7,7 δισ. ευρώ στις βαλίτσες τους - Στην όγδοη θέση παγκοσμίως η χώρα μας
Γείτονες μιλούν για το φονικό μεταξύ δύο αδελφών στη Νέα Πέραμο: «Καβγάδιζαν συνέχεια, έπαιζαν ξύλο, και έπιαναν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα