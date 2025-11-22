Ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου περιμένουν το πρώτο τους παιδί

Νιώθω υπέροχα που θα γίνω πατέρας, δήλωσε ο τραγουδιστής

Ο Κώστας Καραφώτης και η Κάτια Μάνου περιμένουν το πρώτο τους παιδί
Γεωργία Κοτζιά
Το πρώτο τους παιδί περιμένουν ο Κώστας Καραφώτης και η σύζυγός του, Κάτια Μάνου. Ο τραγουδιστής μοιράστηκε τη χαρά του για τον νέο ρόλο που θα αναλάβει στη ζωή του, ενώ αποκάλυψε και το φύλο του μωρού.

Ο Κώστας Καραφώτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται», το Σάββατο 22 Νοεμβρίου επιβεβαιώνοντας ότι εκείνος και η γυναίκα του θα γίνουν γονείς.«Νιώθω υπέροχα που θα γίνω πατέρας για πρώτη φορά. Θα είναι κοριτσάκι και είμαι διπλά χαρούμενος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο

Ο Κώστας Καραφώτης και Κάτια Μάνου παντρεύτηκαν τον Μάιο του 2024 στο Κολωνάκι. Σε συνέντευξή του σε εκπομπή στο Youtube λίγους μόλις μήνες μετά τον γάμο τους, ο Κώστας Καραφώτης είχε εξηγήσει ότι αρκετά χρόνια μετά τη γνωριμία τους έγιναν ζευγάρι.

Όπως είχε πει: «Η Κάτια είναι γυναίκα μου. Νομίζω ότι τα πάντα είναι το timing. Τη γνώριζα αρκετά χρόνια, αλλά βρέθηκε στη ζωή μου σε μια στιγμή που ήταν σαν να έπρεπε να είναι εκεί να δεχτεί τον χαρακτήρα και τις ιδιοτροπίες μου και να τις αφομοιώσει».

Φωτογραφία: NDPPHOTO

Γεωργία Κοτζιά
