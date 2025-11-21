Κατερίνα Κακοσαίου για τη stalker του Γιάννη Πλούταρχου: Τη θυμάμαι σαν φιγούρα έξω από το σπίτι
Κατερίνα Κακοσαίου για τη stalker του Γιάννη Πλούταρχου: Τη θυμάμαι σαν φιγούρα έξω από το σπίτι
Φοβόμασταν για τα μικρότερα αδέρφια μας, είπε η ίδια και ο αδερφός της, Γιώργος
Με αφορμή την υπόθεση της εμμονικής θαυμάστριας που έχει οδηγήσει τον Γιάννη Πλούταρχο στα δικαστήρια, ο Γιώργος και η Κατερίνα Κακοσαίου τοποθετήθηκαν δημόσια για ένα θέμα που απασχολεί την οικογένειά τους εδώ και χρόνια.
Μιλώντας στην κάμερα του «Happy Day», ο Γιώργος Κακοσαίος εμφανώς συγκρατημένος, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να αναφερθεί λεπτομερώς στην υπόθεση, επισημαίνοντας ότι πλέον βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια της Δικαιοσύνης.
«Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό το θέμα, να σας πω την αλήθεια. Έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης και ας το αφήσουμε εκεί. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, διατηρώντας χαμηλούς τόνους. Τόνισε μάλιστα πως δεν έχει περαιτέρω εμπλοκή στη διαδικασία, εκφράζοντας την ελπίδα ότι «όλα θα πάρουν τον δρόμο τους».
Δείτε το βίντεο
Η αδερφή του από την άλλη, Κατερίνα Κακοσαίου, μίλησε πιο ανοιχτά για το πώς βίωσε η ίδια την παρουσία της συγκεκριμένης γυναίκας έξω από το σπίτι τους, όταν ήταν μικρότερη.
«Τη θυμάμαι σαν φιγούρα έξω από το σπίτι. Δεν είχα νιώσει ιδιαίτερα άβολα, γιατί ήμασταν αρκετά μεγάλα παιδιά. Πιο πολύ φοβόμασταν για τα μικρότερα αδέρφια μας, γιατί για ένα παιδί μπορεί να είναι τρομακτικό όταν δεν γνωρίζει», ανέφερε.
