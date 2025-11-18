Γιάννης Πλούταρχος: Ποινή 18 μηνών με αναστολή στην εμμονική του θαυμάστρια - Είχε πάει προ ημερών στην πρεμιέρα του!
Η γυναίκα δεν πρέπει να πλησιάζει τον τραγουδιστή σε απόσταση 500 μέτρων και να μην επικοινωνεί μαζί του με κανένα μέσο - Δεν πήγε σήμερα στο δικαστήριο
Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στη φυλακή βρίσκεται μετά τη σημερινή δικαστική απόφαση η 48χρονη γυναίκα την οποία είχε μηνύσει στο παρελθόν ο Γιάννης Πλούταρχος για τα αδικήματα της παραβίασης οικιακής ειρήνης, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της πρόκλησης τρόμου.
Ο τραγουδιστής είχε καταγγείλει ότι η γυναίκα είχε γίνει η σκιά του για μεγάλο χρονικό διάστημα, φτάνοντας στο σημείο να αφήνει -μεταξύ άλλων- ερωτικά σημειώματα και μικρά δώρα έξω από το σπίτι του. Η ταυτότητά της γυναίκας αποκαλύφθηκε όταν εντοπίστηκε γενετικό υλικό της σε ένα από τα σημειώματα, όπου έγραφε «Θέλω να κάνουμε έρωτα».
Σήμερα στο δικαστήριο κατέθεσε ως μοναδική μάρτυρας η σύζυγος του τραγουδιστή, η οποία περιέγραψε την περιπέτεια της οικογένειάς της από την 48χρονη, η οποία όπως είπε δεν δίστασε να εμφανιστεί στην πρεμιέρα του συζύγου της πριν από λίγες ημέρες. Αντίθετα, η κατηγορούμενη δεν παραβρέθηκε σήμερα στο ακροατήριο.
Μετά την ολοκλήρωση της αποδεικτικής διαδικασίας, το δικαστήριο καταδίκασε την κατηγορούμενη σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών καθώς την έκρινε ένοχη για δυο από τα τρία αδικήματα που της είχαν αποδοθεί.
Η εισαγγελέας εισηγήθηκε τη μερική έκτιση της ποινής και συγκεκριμένα για διάστημα τριών μηνών. Ωστόσο η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε η 48χρονη να μην οδηγηθεί στη φυλακή πάρα μόνο στη περίπτωση που παραβιάσει κάποιον από τους δύο περιοριστικούς όρους που η πρόεδρος της επέβαλλε νωρίτερα.
Οι όροι αυτοί είναι:
- Να μη πλησιάζει τον τραγουδιστή σε απόσταση 500 μέτρων και
- Να μην επικοινωνεί μαζί του με κανένα μέσο.
