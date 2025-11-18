Γιάννης Πλούταρχος: Ποινή 18 μηνών με αναστολή στην εμμονική του θαυμάστρια - Είχε πάει προ ημερών στην πρεμιέρα του!

Η γυναίκα δεν πρέπει να πλησιάζει τον τραγουδιστή σε απόσταση 500 μέτρων και να μην επικοινωνεί μαζί του με κανένα μέσο - Δεν πήγε σήμερα στο δικαστήριο