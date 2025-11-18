Η Ροσαλία έγινε η Ισπανίδα τραγουδίστρια με τις υψηλότερες επιδόσεις στα βρετανικά charts άλμπουμ

Τον τίτλο της Ισπανίδας τραγουδίστριας με τις καλύτερες επιδόσεις στα βρετανικά charts άλμπουμ κατέκτησε η Ροσαλία , σύμφωνα με το «Official Charts Company».

Ροσαλία

Το νέο άλμπουμ της 33χρονης, «Lux», που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, ανέβηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στο νούμερο τέσσερα του chart, πίσω από το «The Life Of A Showgirl» της Τέιλορ Σουίφτ, το «The Art Of Loving» της Ολίβια Ντιν και το «West End Girl» της Λίλι Άλεν.Η ποπ τραγουδίστρια σημείωσε επίσης την καλύτερη θέση της ως κορυφαία καλλιτέχνιδα στα βρετανικά charts με το «Berghain», σε συνεργασία με τις Bjork και Yves Tumor, που έφτασε στο νούμερο 36., η οποία πρόσφατα γνώρισε διεθνή επιτυχία, ενώ ήταν ήδη ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ισπανία, είχε προηγουμένως φτάσει στο νούμερο 42 των βρετανικών charts άλμπουμ με το «Motomami» (2022), που ακολούθησε τα «Los Angeles» (2017) και «El Mal Querer» (2018).Στο top 5 των βρετανικών charts άλμπουμ βρίσκεται επίσης το «Man’s Best Friend» της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο νούμερο πέντε, ενώ η πρώην τραγουδίστρια των Paramore, Χέιλι Γουίλιαμς, πέτυχε την είσοδο του δεύτερου σόλο άλμπουμ της, «Ego Death At A Bachelorette Party», στο top 10, όπου βρίσκεται στο νούμερο 10.