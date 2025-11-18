Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Η Ροσαλία έγινε η Ισπανίδα τραγουδίστρια με τις υψηλότερες επιδόσεις στα βρετανικά charts άλμπουμ
Η Ροσαλία έγινε η Ισπανίδα τραγουδίστρια με τις υψηλότερες επιδόσεις στα βρετανικά charts άλμπουμ
Το νέο άλμπουμ της «Lux», που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, ανέβηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στο νούμερο τέσσερα του chart
Τον τίτλο της Ισπανίδας τραγουδίστριας με τις καλύτερες επιδόσεις στα βρετανικά charts άλμπουμ κατέκτησε η Ροσαλία, σύμφωνα με το «Official Charts Company».
Το νέο άλμπουμ της 33χρονης, «Lux», που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, ανέβηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στο νούμερο τέσσερα του chart, πίσω από το «The Life Of A Showgirl» της Τέιλορ Σουίφτ, το «The Art Of Loving» της Ολίβια Ντιν και το «West End Girl» της Λίλι Άλεν.
Η ποπ τραγουδίστρια σημείωσε επίσης την καλύτερη θέση της ως κορυφαία καλλιτέχνιδα στα βρετανικά charts με το «Berghain», σε συνεργασία με τις Bjork και Yves Tumor, που έφτασε στο νούμερο 36.
Η Ροσαλία, η οποία πρόσφατα γνώρισε διεθνή επιτυχία, ενώ ήταν ήδη ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ισπανία, είχε προηγουμένως φτάσει στο νούμερο 42 των βρετανικών charts άλμπουμ με το «Motomami» (2022), που ακολούθησε τα «Los Angeles» (2017) και «El Mal Querer» (2018).
Στο top 5 των βρετανικών charts άλμπουμ βρίσκεται επίσης το «Man’s Best Friend» της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο νούμερο πέντε, ενώ η πρώην τραγουδίστρια των Paramore, Χέιλι Γουίλιαμς, πέτυχε την είσοδο του δεύτερου σόλο άλμπουμ της, «Ego Death At A Bachelorette Party», στο top 10, όπου βρίσκεται στο νούμερο 10.
Το νέο άλμπουμ της 33χρονης, «Lux», που κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, ανέβηκε την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στο νούμερο τέσσερα του chart, πίσω από το «The Life Of A Showgirl» της Τέιλορ Σουίφτ, το «The Art Of Loving» της Ολίβια Ντιν και το «West End Girl» της Λίλι Άλεν.
Η ποπ τραγουδίστρια σημείωσε επίσης την καλύτερη θέση της ως κορυφαία καλλιτέχνιδα στα βρετανικά charts με το «Berghain», σε συνεργασία με τις Bjork και Yves Tumor, που έφτασε στο νούμερο 36.
Η Ροσαλία, η οποία πρόσφατα γνώρισε διεθνή επιτυχία, ενώ ήταν ήδη ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ισπανία, είχε προηγουμένως φτάσει στο νούμερο 42 των βρετανικών charts άλμπουμ με το «Motomami» (2022), που ακολούθησε τα «Los Angeles» (2017) και «El Mal Querer» (2018).
Στο top 5 των βρετανικών charts άλμπουμ βρίσκεται επίσης το «Man’s Best Friend» της Σαμπρίνα Κάρπεντερ στο νούμερο πέντε, ενώ η πρώην τραγουδίστρια των Paramore, Χέιλι Γουίλιαμς, πέτυχε την είσοδο του δεύτερου σόλο άλμπουμ της, «Ego Death At A Bachelorette Party», στο top 10, όπου βρίσκεται στο νούμερο 10.
Ειδήσεις σήμερα:
Αυξήσεις μισθών στους οδηγούς των λεωφορείων ανακοίνωσε ο Κυρανάκης - Προσλαμβάνονται 290, ξεκινά το ξήλωμα του 70% των καλωδίων του τρόλεϊ
Οι πιο επικίνδυνες χώρες της Ευρώπης για οδήγηση το 2025 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Αυξήσεις μισθών στους οδηγούς των λεωφορείων ανακοίνωσε ο Κυρανάκης - Προσλαμβάνονται 290, ξεκινά το ξήλωμα του 70% των καλωδίων του τρόλεϊ
Οι πιο επικίνδυνες χώρες της Ευρώπης για οδήγηση το 2025 - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα
Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα δώσουμε πάνω από €2 δισ. τους επόμενους μήνες για τη στήριξη του εισοδήματος - Έρχεται νέο πρόγραμμα για το στεγαστικό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα