NBA: Πρωταθλητές ξανά οι Νιου Γιορκ Νικς μετά από 53 χρόνια, νίκησαν 94-90 τους Σπερς με σόου του MVP Μπράνσον

Η Νέα Υόρκη ζει ήδη έντονους πανηγυρισμούς, καθώς η ομάδα επιστρέφει στην κορυφή του NBA για πρώτη φορά μετά από μισό αιώνα, σε μια σεζόν που θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο εντυπωσιακές της σύγχρονης εποχής.