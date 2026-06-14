Σε μια εποχή όπου η υπερεπεξεργασία δεν αγγίζει μόνο τα τρόφιμα αλλά και το νερό, η ευεργετική αξία του φυσικού μεταλλικού νερού που έχει προέλθει από τη σοφία της Φύσης αναδεικνύεται περίτρανα και με βάση, επιστημονικά δεδομένα.
Ελβετία: Οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν εάν ο πληθυσμός της χώρας θα περιοριστεί στα 10 εκατομμύρια
Ελβετία: Οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν εάν ο πληθυσμός της χώρας θα περιοριστεί στα 10 εκατομμύρια
Το δεξιό SVP προωθεί πρόταση για ανώτατο όριο πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια, με αυστηρούς περιορισμούς στη μετανάστευση και πιθανή ρήξη με την ΕΕ
Οι Ελβετοί ψηφοφόροι καλούνται σήμερα στις κάλπες για να αποφασίσουν εάν θα επιβληθεί όριο στον πληθυσμό της χώρας.
Το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Ελβετίας, επιδιώκει να περιορίσει τη μετανάστευση και να μειώσει τον πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια έως το 2050.
Η Ελβετία έχει αυτή τη στιγμή περίπου 9,1 εκατ. κατοίκους. Εάν υιοθετηθεί η πρωτοβουλία αυτή, η παροχή ασύλου και η ένωση οικογενειών θα περιοριστούν μόλις ο πληθυσμός φθάσει τα 9,5 εκατ. Αυτό είναι πιθανόν να συμβεί τη δεκαετία του 2030. Εάν αυτά τα μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή, η Ελβετία θα πρέπει να τερματίσει τη συμφωνία της για ελεύθερη κυκλοφορία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πλειονότητα των Ελβετών ψηφοφόρων κάνει χρήση της δυνατότητας για επιστολική ψήφο. Τα εκλογικά τμήματα ανοίγουν για λίγες μόνο ώρες και κλείνουν στις 12.00 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 13.00 ώρα Ελλάδας) ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το απόγευμα. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας, οι δημοσκοπήσεις υποδήλωναν ότι οι εκλογείς στηρίζουν κατά πλειοψηφία την πρόταση που τίθεται στο δημοψήφισμα. Ωστόσο, τα γκάλοπ των τελευταίων εβδομάδων αποτυπώνουν μεταστροφή κλίματος, υποδηλώνοντας μια αμφίρροπη μάχη.
Το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP), το μεγαλύτερο πολιτικό κόμμα της Ελβετίας, επιδιώκει να περιορίσει τη μετανάστευση και να μειώσει τον πληθυσμό στα 10 εκατομμύρια έως το 2050.
Η Ελβετία έχει αυτή τη στιγμή περίπου 9,1 εκατ. κατοίκους. Εάν υιοθετηθεί η πρωτοβουλία αυτή, η παροχή ασύλου και η ένωση οικογενειών θα περιοριστούν μόλις ο πληθυσμός φθάσει τα 9,5 εκατ. Αυτό είναι πιθανόν να συμβεί τη δεκαετία του 2030. Εάν αυτά τα μέτρα αποδειχθούν ανεπαρκή, η Ελβετία θα πρέπει να τερματίσει τη συμφωνία της για ελεύθερη κυκλοφορία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η πλειονότητα των Ελβετών ψηφοφόρων κάνει χρήση της δυνατότητας για επιστολική ψήφο. Τα εκλογικά τμήματα ανοίγουν για λίγες μόνο ώρες και κλείνουν στις 12.00 το μεσημέρι (τοπική ώρα, 13.00 ώρα Ελλάδας) ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται το απόγευμα. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας, οι δημοσκοπήσεις υποδήλωναν ότι οι εκλογείς στηρίζουν κατά πλειοψηφία την πρόταση που τίθεται στο δημοψήφισμα. Ωστόσο, τα γκάλοπ των τελευταίων εβδομάδων αποτυπώνουν μεταστροφή κλίματος, υποδηλώνοντας μια αμφίρροπη μάχη.
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