Παναθηναϊκός: Αποθέωση σε παίκτες και Αταμάν στην άφιξη στο «Telekom Center Athens», δείτε βίντεο
SPORTS
Παναθηναϊκός Εργκίν Αταμάν Telekom Center Athens

Παναθηναϊκός: Αποθέωση σε παίκτες και Αταμάν στην άφιξη στο «Telekom Center Athens», δείτε βίντεο

Οι παίκτες και το σταφ του Παναθηναϊκού αποθεώθηκαν από μερίδα οπαδών των «πρασίνων» κατά την άφιξή τους στο «Telekom Center Athens», μετά την ήττα στο Game 5

Παναθηναϊκός: Αποθέωση σε παίκτες και Αταμάν στην άφιξη στο «Telekom Center Athens», δείτε βίντεο
28 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Game 5 από τον Ολυμπιακό και έχασε το πρωτάθλημα ,ωστόσο οι οπαδοί των «πρασίνων» αποθέωσαν την αποστολή κατά την άφιξή τους στο «Telekom Center Athens».

Συγκεκριμένα μερίδα κόσμου του «τριφυλλιού», περίμενε υπομονετικά το πούλμαν της ομάδας από το ΣΕΦ και χειροκρότησαν τους παίκτες και τον Έργκιν Αταμάν, παρά την ήττα από τους «ερυθρόλευκους».

Πηγή:www.gazzetta.gr
28 ΣΧΟΛΙΑ

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