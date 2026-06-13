Παναθηναϊκός: Αποθέωση σε παίκτες και Αταμάν στην άφιξη στο «Telekom Center Athens», δείτε βίντεο
Παναθηναϊκός: Αποθέωση σε παίκτες και Αταμάν στην άφιξη στο «Telekom Center Athens», δείτε βίντεο
Οι παίκτες και το σταφ του Παναθηναϊκού αποθεώθηκαν από μερίδα οπαδών των «πρασίνων» κατά την άφιξή τους στο «Telekom Center Athens», μετά την ήττα στο Game 5
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο Game 5 από τον Ολυμπιακό και έχασε το πρωτάθλημα ,ωστόσο οι οπαδοί των «πρασίνων» αποθέωσαν την αποστολή κατά την άφιξή τους στο «Telekom Center Athens».
Συγκεκριμένα μερίδα κόσμου του «τριφυλλιού», περίμενε υπομονετικά το πούλμαν της ομάδας από το ΣΕΦ και χειροκρότησαν τους παίκτες και τον Έργκιν Αταμάν, παρά την ήττα από τους «ερυθρόλευκους».
Πηγή:www.gazzetta.gr
Συγκεκριμένα μερίδα κόσμου του «τριφυλλιού», περίμενε υπομονετικά το πούλμαν της ομάδας από το ΣΕΦ και χειροκρότησαν τους παίκτες και τον Έργκιν Αταμάν, παρά την ήττα από τους «ερυθρόλευκους».
☘️ Η αποχώρηση του Αταμάν και το χειροκρότημα από τους φίλους των πράσινων#paobc pic.twitter.com/hTBZsLhCAg— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) June 13, 2026
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