Η Ροσαλία ξαναγράφει τους κανόνες της ποπ - Δείτε το πιο ανατρεπτικό βίντεο της καριέρας της
Η Ισπανίδα σταρ αφήνει πίσω της τη λάμψη της ποπ και βυθίζεται σε έναν σκοτεινό, μυστικιστικό κόσμο, με τη Μπιόρκ να εμφανίζεται ως πουλί-προφήτης
Η Ροσαλία επιστρέφει με το νέο της single «Berghain» και δείχνει αποφασισμένη να ξαναγράψει τους κανόνες της ποπ. Μετά το εκρηκτικό Motomami, η Ισπανίδα σταρ αφήνει πίσω της τα φώτα του reggaeton και δοκιμάζει τα όριά της, παραδίδοντας ένα σουρεαλιστικό βίντεο που θυμίζει περισσότερο πειραματικό κινηματογράφο παρά μουσικό κλιπ.
Στο «Berghain», προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ της LUX, η Ροσαλία συνδυάζει θρησκευτικά σύμβολα, performance art και οπτικές αναφορές σε κλασικό σινεμά, υπογράφοντας μια καλλιτεχνική στροφή που διχάζει. Η Μπιόρκ εμφανίζεται ως κόκκινο πουλί-προφήτης και ο Yves Tumor ως σκοτεινή μορφή που την στοιχειώνει, ενώ η ίδια μεταμορφώνεται σε περιστέρι — μια εικόνα λύτρωσης, πίστης και αναγέννησης.
Δείτε το βίντεο
Η αφήγηση ξεκινά στο διαμέρισμά της, όπου η Ροσαλία περιβάλλεται από ορχήστρα και χορωδία που της τραγουδούν στα γερμανικά. Λίγο αργότερα, κάθεται δίπλα στη μπανιέρα και τραγουδά σε φαλσέτο, πριν η σκηνή μεταφερθεί σε νοσοκομείο, όπου, συνδεδεμένη με καρδιογράφο, ερμηνεύει στα ισπανικά, αποδεικνύοντας τη φωνητική και συναισθηματική της δύναμη.
Όταν επιστρέφει στο σπίτι της, το βρίσκει γεμάτο ζώα του δάσους — μια εικόνα που θυμίζει τη «Χιονάτη» αλλά και το After Hours του Philipp Kaminiak, με ζώα να περιπλανώνται στο θρυλικό club Berghain του Βερολίνου. Εκεί, η Μπιόρκ εμφανίζεται ως κόκκινο πουλί και της λέει: «Ο μόνος τρόπος να μας σώσεις είναι μέσα από τη θεία παρέμβαση».
Την ίδια στιγμή, ο Yves Tumor εμφανίζεται ως μια απειλητική φιγούρα που την ακολουθεί σαν σκιά, ώσπου η Ροσαλία μεταμορφώνεται σε περιστέρι, μια εικόνα που σύμβολο τη λύτρωση και την πνευματική αναγέννηση.
Μετά την κυκλοφορία του νέου βιντεοκλίπ,οι αντιδράσεις στα social media είναι πολλές, με αρκετούς να μιλούν για «το πιο τολμηρό και ακατανόητο βίντεο της Ροσαλίας». Κάποιοι γράφουν ότι πρόκειται για «έργο τέχνης που συνδυάζει θρησκευτικό συμβολισμό και εσωτερική αναζήτηση», ενώ άλλοι παραδέχονται πως «δεν καταλαβαίνουν τίποτα αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν να το βλέπουν». Άλλοι, πάλι, σχολιάζουν πως «η Μπιόρκ και η Ροσαλία σε ένα τέτοιο project είναι ό,τι πιο ανατρεπτικό έχουμε δει και πολύ καιρό».
