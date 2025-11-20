Πέγκυ Τρικαλιώτη: Ήταν πολύ ταμπού το ότι γέννησα στα 40 μου
Θεωρώ ότι στα 18 της θα ανοίξει την πόρτα και θα φύγει, είναι πολύ ανεξάρτητη ήδη, είπε η ηθοποιός για την κόρη της
Για τον ερχομό της κόρης της μίλησε η Πέγκυ Τρικαλιώτη, εξηγώντας πως το να γεννήσει στα 40 της χρόνια, ήταν ταμπού. Η ηθοποιός εξέφρασε τα συναισθήματά της για τη μητρότητα, ενώ σχολίασε πόσο ανεξάρτητη είναι η κόρη της στα 13 της χρόνια.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την 20η Νοεμβρίου, η ηθοποιός δήλωσε για την κόρη της: «Πιστεύω ότι η Φραντζέσκα ήρθε για να μείνει, μας διάλεξε κανονικά και εμένα και τον Θανάση. Είναι πια ένα πλάσμα 13 ετών, η οποία θεωρώ ότι στα 18 της θα ανοίξει την πόρτα και θα φύγει. Είναι πολύ ανεξάρτητη ήδη, πάρα πολύ, που πορεύεται στη ζωή της και φτιάχνει ήδη τον χαρακτήρα της. Είναι μια προσωπικότητα σχεδόν ολοκληρωμένη και είναι μόλις 13».
Τέλος, εξήγησε πως όλοι οι ηθοποιοί διατηρούνται σε φόρμα και εγρήγορση. «Το θέατρο εμάς τους ηθοποιούς μας κρατάει νέους, ενεργούς συνέχεια. Είναι ένας πρωταθλητισμός για μένα το θέατρο και κάθε μέρα πρέπει να είσαι στο 100%. Κάθε μέρα πρέπει να ανταγωνιστής τον ίδιο σου τον εαυτό της προηγούμενης ημέρας. Αυτή, λοιπόν, η τεράστια προσπάθεια θεωρώ ότι αναγεννά με έναν τρόπο και τα κύτταρα», είπε κλείνοντας.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη γέννησή της, ενώ σημείωσε πως είναι ήδη ολοκληρωμένη προσωπικότητα. «Ήταν πολύ ταμπού όπως είναι ακόμα, το ότι εγώ γέννησα στα 40 μου. Δηλαδή, ξαφνικά αυτό γίνεται θέμα. Τώρα είμαι 53 ετών. Έχω ένα καλό DNA από την οικογένεια μου, ο μπαμπάς μου έδειχνε πάντα πολύ μικρός, μου έδωσε ο Θεός και έναν σωματότυπο που είναι λίγο εφηβικός και δεν έχει γυναικέψει ποτέ. Όλο αυτό συν, θεωρώ, την έντονη ανδρεναλίνη και την ένταση του θεάτρου που είναι πια 34 χρόνια καθημερινά στη ζωή μου», είπε.
