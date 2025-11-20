Πέγκυ Τρικαλιώτη: Ήταν πολύ ταμπού το ότι γέννησα στα 40 μου

Θεωρώ ότι στα 18 της θα ανοίξει την πόρτα και θα φύγει, είναι πολύ ανεξάρτητη ήδη, είπε η ηθοποιός για την κόρη της