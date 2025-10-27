Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
Νίκος Πολυδερόπουλος: Οι πρώτες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας: «Τα έχω χαμένα»
Ο ηθοποιός μοιράστηκε την ευχάριστη είδηση μέσα από τα social media
Τις πρώτες δηλώσεις μετά την ανακοίνωση ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας έκανε ο Νίκος Πολυδερόπουλος. Ο ηθοποιός που έκανε γνωστή μέσα από τα social media την ευχάριστη είδηση ότι εκείνος και η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού, ετοιμάζονται να υποδεχτούν τον καρπό του έρωτά τους, μοιράστηκε τη χαρά του. Όπως είπε, τα «έχει χαμένα», ενώ δεν θέλησε να αποκαλύψει το φύλο του μωρού.
Ο Νίκος Πολυδερόπουλος μίλησε για τον νέο ρόλο που θα αναλάβει στη ζωή του, τονίζοντας πως ακόμα δεν το έχει συνειδητοποιήσει. «Περιμένουμε μωράκι. Είμαι πολύ χαρούμενος, τα έχω χαμένα! Πριν ακόμη έρθει, φαντάσου να έρθει κιόλας. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω είναι σαν να ζω μέσα σε ένα όνειρο.Θα τα δούμε όλα και γάμο… Το φύλο του μωρού είναι μυστικό», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου.
Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram ο Νίκος Πολυδερόπουλος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους ότι εκείνος και η αγαπημένη του με την οποία είναι ζευγάρι εδώ και έξι χρόνια θα γίνουν για πρώτη φορά γονείς. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο φαινόταν να έχει στρέψει το βλέμμα του στη θάλασσα, ενώ φορούσε ένα καπέλο με την επιγραφή «Dad» (Μπαμπάς). «Μια νέα εποχή ξεκινά», έγραψε στη λεζάντα.
View this post on Instagram
