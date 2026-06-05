Ο νέος διαγωνισμός Predictor της bwin προσφέρει €100.000 μετρητά* και μάλιστα με δωρεάν συμμετοχή.
ΟΑΣΘ: Προσωρινή η δυσλειτουργία 200 πινακίδων τηλεματικής στις «έξυπνες» στάσεις
ΟΑΣΘ: Προσωρινή η δυσλειτουργία 200 πινακίδων τηλεματικής στις «έξυπνες» στάσεις
Η ανακοίνωση του Οργανισμού για το πρόβλημα που προέκυψε
Την άμεση επίλυση του προβλήματος που προέκυψε από χθες το βράδυ σε 200 πινακίδες τηλεματικής στις «έξυπνες» στάσεις λεωφορείων, ζήτησε από την αρμόδια εταιρεία τηλεπικοινωνιών ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ).
Από αργά το βράδυ της Πέμπτης, οι 200 πινακίδες βρίσκονται εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, η δυσλειτουργία αυτή οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία.
Η εφαρμογή του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) για τα κινητά τηλέφωνα λειτουργεί κανονικά, ενώ χωρίς προβλήματα παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες «έξυπνες» στάσεις, που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Από αργά το βράδυ της Πέμπτης, οι 200 πινακίδες βρίσκονται εκτός λειτουργίας και δεν παρέχουν ενημέρωση για τους χρόνους άφιξης των λεωφορείων.
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΟΑΣΘ, η δυσλειτουργία αυτή οφείλεται στον πάροχο κινητής τηλεφωνίας, μέσω του οποίου παρέχεται η υπηρεσία.
Η εφαρμογή του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) για τα κινητά τηλέφωνα λειτουργεί κανονικά, ενώ χωρίς προβλήματα παρέχεται η πληροφόρηση στις νέες «έξυπνες» στάσεις, που εντάχθηκαν πρόσφατα στο σύστημα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα