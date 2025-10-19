Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας
Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας

Η σύντροφος του ηθοποιού διανύει τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος ετοιμάζεται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας
Ιωάννα Μαρίνου
Πατέρας ετοιμάζεται να γίνει ο Νίκος Πολυδερόπουλος. Η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού, διανύει ήδη τον πέμπτο μήνα της εγκυμοσύνης της, με το ζευγάρι να περιμένει πώς και πώς να κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί.

Οι δυο τους κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, προετοιμάζοντας σταδιακά το νέο τους κεφάλαιο ως γονείς, με την είδηση να γίνεται γνωστή από την εκπομπή «Καλύτερα δεν γίνεται». Το ευχάριστο νέο έγινε γνωστό εντελώς τυχαία, κατά τη διάρκεια ενός κουίζ του Χρήστου Κούτρα. Μέσα από επικοινωνία που είχαν οι συντελεστές με τον ίδιο τον ηθοποιό, επιβεβαιώθηκε ότι περιμένει παιδί.

Δείτε το βίντεο

Το ζευγάρι είναι μαζί εδώ και έξι χρόνια, ενώ προστατεύει πλήρως την προσωπική του ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο ηθοποιός είχε δηλώσει για τη σχέση του στο 2night Show: «Για να υπάρξει επιτυχία σε μία σχέση πρέπει να προσπαθείς, να παλέψεις, να χάσεις, να κερδίσεις. Ακόμα κι αν βρεις τι θέλουν οι γυναίκες, δεν πρέπει ποτέ να σταματήσεις να μάχεσαι για τον άνθρωπο που αγαπάς. Έχω προσπαθήσει, προσπαθώ και μα χούμε με έναν τρόπο όμορφο. Τα πάντα θέλουν φροντίδα».

Ιωάννα Μαρίνου
Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

