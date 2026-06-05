Το «Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων» έγινε viral και ο ιδρυτής του επιστρέφει στην Ινδία

Το κόμμα δημιουργήθηκε ως αντίδραση στα περιφρονητικά για την ινδική νεολαία σχόλια του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου

Κόμματος του Λαού των Κατσαρίδων (Cockroach Janta Party), που δημιουργήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προσελκύσει εκατομμύρια υποστηρικτές online και την προσοχή των ινδικών μέσων ενημέρωσης, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται καθ' οδόν προς την Ινδία.



Το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων αντλεί έμπνευση από τα χαρακτηριστικά του εντόμου: πεισματάρικο, αντιπαθές και άτρωτο. Δημιουργήθηκε ως αντίδραση στα περιφρονητικά για την ινδική νεολαία σχόλια του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου.



Αμπιτζίτ Ντίπκε, φοιτητής Πολιτικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.







παράσιτα». Μετά την θύελλα που ακολούθησε, προσπάθησε να ανασκευάσει δικαιολογούμενος ότι εννοούσε «τους νέους που χρησιμοποιούν πλαστά πτυχία (!)».



Από τις ΗΠΑ, ο Αμπιτζίτ Ντίπκε, 30 ετών, απάντησε δημιουργώντας το Cockroach Janta Party (BJP), το ακρωνύμιο του οποίου παραπέμπει στο Bharatiya Janata Party του πρωθυπουργού



Το σύνθημά του, «ένα πολιτικό κόμμα της νεολαίας, από την νεολαία, για την νεολαία», έγινε αμέσως viral, κυρίως στο Instagram όπου συγκέντρωσε αστραπιαία 22 εκατομμύρια followers.



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Ο Ντίπκε ανακοίνωσε την Δευτέρα την επιστροφή του στην Ινδία και κάλεσε τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν στις 6 Ιουνίου στο Νέο Δελχί για να απαιτήσουν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας.







Ο δημιουργός του νέου κόμματος της Ινδίας , του, που δημιουργήθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει προσελκύσει εκατομμύρια υποστηρικτές online και την προσοχή των ινδικών μέσων ενημέρωσης, επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται καθ' οδόν προς την Ινδία.Το Κόμμα του Λαού των Κατσαρίδων αντλεί έμπνευση από τα χαρακτηριστικά του εντόμου: πεισματάρικο, αντιπαθές και άτρωτο. Δημιουργήθηκε ως αντίδραση στα περιφρονητικά για την ινδική νεολαία σχόλια του προέδρου του«Καθ' οδόν προς την Ινδία (...) αποθέτω την τύχη μου στα χέρια του Συντάγματος», έγραψε στο Χ ο, φοιτητής Πολιτικής Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.Κατά την διάρκεια συνεδρίασης, ο δικαστής χαρακτήρισε τους νέους που επικρίνουν την ινδική κυβέρνηση « κατσαρίδες » (cockroaches) και «». Μετά την θύελλα που ακολούθησε, προσπάθησε να ανασκευάσει δικαιολογούμενος ότι εννοούσε «τους νέους που χρησιμοποιούν πλαστά πτυχία (!)».Από τις ΗΠΑ, ο Αμπιτζίτ Ντίπκε, 30 ετών, απάντησε δημιουργώντας το Cockroach Janta Party (BJP), το ακρωνύμιο του οποίου παραπέμπει στο Bharatiya Janata Party του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι , που βρίσκεται στην εξουσία από το 2014.Το σύνθημά του, «ένα πολιτικό κόμμα της νεολαίας, από την νεολαία, για την νεολαία», έγινε αμέσως viral, κυρίως στο Instagram όπου συγκέντρωσε αστραπιαία 22 εκατομμύρια followers.Με διαταγή της κυβέρνησης, πολλοί λογαριασμοί του Αμπιτζίτ Ντίπκε στα κοινωνικά δίκτυα μπλοκαρίστηκαν στην Ινδία.Ο Ντίπκε ανακοίνωσε την Δευτέρα την επιστροφή του στην Ινδία και κάλεσε τους υποστηρικτές του να συγκεντρωθούν στις 6 Ιουνίου στο Νέο Δελχί για να απαιτήσουν την παραίτηση του υπουργού Παιδείας.

Ο υπουργός, ο Νταρμέντρα Πραντάν, κατηγορείται σφοδρά για την πληθώρα των ανωμαλιών που παρουσιάσθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στις εξετάσεις των ινδικών πανεπιστημίων.



Ο δημιουργός του Cockroach Janta Party παραδέχθηκε ότι η έκκλησή του έχει προκαλέσει τεράστια ανταπόκριση, αλλά κάλεσε τους υποστηρικτές του να μην συγκεντρωθούν για να τον υποδεχθούν στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί για να μην δημιουργήσουν προβλήματα για το κοινό και τις δυνάμεις ασφαλείας.



Δήλωσε επίσης ότι με την άφιξή του θα ζητήσει από τις αρχές άδεια για την οργάνωση συγκέντρωσης. «Σεβόμαστε τον νόμο και πρέπει να ενεργούμε με υπεύθυνο τρόπο», είπε.