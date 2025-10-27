Ο Νίκος Πολυδερόπουλος επιβεβαίωσε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας - «Μια νέα εποχή ξεκινά», έγραψε στο Instagram
GALA
Νίκος Πολυδερόπουλος Πατέρας

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος επιβεβαίωσε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας - «Μια νέα εποχή ξεκινά», έγραψε στο Instagram

Ο ηθοποιός ανακοίνωσε ότι εκείνος και η σύντροφός του ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί

Ο Νίκος Πολυδερόπουλος επιβεβαίωσε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας - «Μια νέα εποχή ξεκινά», έγραψε στο Instagram
Ιωάννα Μαρίνου
Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Νίκος Πολυδερόπουλος με τον ηθοποιό να μοιράζεται τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους με μια ανάρτηση στα social media.

Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι εκείνος και η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού, ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο κλιπ, ο Νίκος Πολυδερόπουλος φαίνεται να ατενίζει τη θάλασσα, φορώντας έαν καπέλο με την επιγραφή Dad (μπαμπάς). «Μια νέα εποχή ξεκινά», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.

Δείτε την ανάρτησή του


Ειδήσεις σήμερα:

Από 23χρονο ξάδελφό του έπεσε νεκρός ο 52χρονος σε πανηγύρι στα Χανιά - Είχαν προσωπικές διαφορές

«Οσία Αικατερίνη της Θεσσαλονίκης»: Η απατεώνισσα με τους 12 μαθητές και το... θεϊκό ταμείο - Πήρε 68.000 από δύο επιχειρηματίες

Πέθανε ο Μπιόρν Αντρέσεν, που είχε υποδυθεί τον έφηβο Τάτζιο στον «Θάνατο στη Βενετία» - Γιατί αυτός ο ρόλος τον στοίχειωνε
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης