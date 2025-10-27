Ο Νίκος Πολυδερόπουλος επιβεβαίωσε ότι θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας - «Μια νέα εποχή ξεκινά», έγραψε στο Instagram
Ο ηθοποιός ανακοίνωσε ότι εκείνος και η σύντροφός του ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί
Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Νίκος Πολυδερόπουλος με τον ηθοποιό να μοιράζεται τη χαρμόσυνη είδηση με τους διαδικτυακούς του ακόλουθους με μια ανάρτηση στα social media.
Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι εκείνος και η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού, ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο κλιπ, ο Νίκος Πολυδερόπουλος φαίνεται να ατενίζει τη θάλασσα, φορώντας έαν καπέλο με την επιγραφή Dad (μπαμπάς). «Μια νέα εποχή ξεκινά», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
Ο ηθοποιός επιβεβαίωσε ότι εκείνος και η σύντροφός του, Βαλασία Συμιακού, ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στο κλιπ, ο Νίκος Πολυδερόπουλος φαίνεται να ατενίζει τη θάλασσα, φορώντας έαν καπέλο με την επιγραφή Dad (μπαμπάς). «Μια νέα εποχή ξεκινά», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής του.
