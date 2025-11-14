Κατρίνα Τσάνταλη για τις εξωσωματικές: Δεν περίμενα ότι θα πάρει τόσο, είναι ένα ταξίδι που δεν ξέρεις πώς θα πάει
Θέλει υπομονή και στήριξη, τόνισε η συγγραφέας που έφερε στον κόσμο το παιδί της το 2024
Το δικό της ταξίδι προς τη μητρότητα περιέγραψε η Κατρίνα Τσάνταλη. Η συγγραφέας, που έφερε στον κόσμο το παιδί της με τον Ανδρέα Βούλγαρη το 2024 με εξωσωματική γονιμοποίηση, εξομολογήθηκε ότι, όταν ξεκίνησε τις προσπάθειες, δεν φανταζόταν ότι θα διαρκούσαν τόσο πολύ μέχρι να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα και να μείνει έγκυος.
Η Κατρίνα Τσαντάλη ήταν καλεσμένη στο podcast του MyLife για τα «Μωρά Θαύματα» και τόνισε ότι δεν περίμενε πως θα μεσολαβούσαν τρία χρόνια από τη στιγμή που άρχισε τις εξωσωματικές μέχρι να έρθει η εγκυμοσύνη. «Ξεκίνησα τις προσπάθειες για να μείνω έγκυος το 2021. Αν μου έλεγες ότι θα γεννήσω τον Φεβρουάριο του 2024, θα σου έλεγα ''τρελάθηκες; Γιατί;''. Δεν περίμενα ότι θα πάρει τόσο. Είναι ένα ταξίδι που ξεκινάς και δεν ξέρεις, ούτε πόσο θα πάρει, ούτε πώς θα πάει, τι δυσκολίες θα συναντήσεις στον δρόμο. Θέλει εκεί υπομονή, στήριξη, να πας σε καλό γιατρό. Είναι πολύ σημαντικό», είπε χαρακτηριστικά.
Περιγράφοντας τη διαδικασία που ακολούθησε, η Κατρίνα Τσαντάλη επισήμανε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά στα φάρμακα που θα πάρει η γυναίκα που καταφεύγει στην εξωσωματική γονιμοποίηση. «Υπάρχουν γιατροί που μπορεί να είναι πιο ευγενείς και ανθρώπινοι. Να πας να κάνεις τις σωστές εξετάσεις, να μη σε μπουκώσουν με άπειρα φάρμακα, να ξέρεις επίσης πότε θα πρέπει να σταματήσεις. Δεν μπορείς να βάλεις τον οργανισμό σου σε μια διαδικασία να πάρεις οκτώ βουνά φάρμακα. Ξέρεις δεν είναι απλά να κάνουμε το αποτέλεσμα, είναι και το τι θα μείνει», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
