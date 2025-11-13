Ο Νίκος Μίχας ανέλαβε επίσημα καθήκοντα γιατρού στο ΕΚΑΒ - Η αλλαγή καριέρας και το τραγούδι
Με το τραγούδι δεν σταμάτησα ποτέ να ασχολούμαι, αποκάλυψε
Για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του, αυτή τη φορά ως γιατρός μίλησε ο Νίκος Μίχας. Ο πρώην τραγουδιστής που έγινε γνωστός από το Fame Story 2, είχε εντυπωσιάσει το τηλεοπτικό κοινό το 2004 μέσα από τη μικρή οθόνη. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, το αγροτικό στα Κύθηρα, τον γάμο και την οικογένεια που έφτιαξε, ο Νίκος Μίχας έκανε το μεγάλο βήμα και ακολούθησε την καριέρα του ως γιατρός.
Το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, το «Πρωινό» παρουσίασε την ορκωμοσία του στο ΕΚΑΒ, όπου ανέλαβε καθήκοντα ως γιατρός γενικής ειδικότητας, εξυπηρετώντας ασθενοφόρα και πτητικά μέσα.
Στη συνέχεια, ο ίδιος έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες αναφορικά με το επάγγελμά του, δήλωσε: «Θέλει ψυχραιμία. Όσα και να ξέρεις, πάντα συναντάς καινούργιες καταστάσεις και συνθήκες. Το θέμα είναι να έχεις την ψυχραιμία και να μπορείς να τα διαχειριστείς κάθε φορά», δήλωσε ο ίδιος, διαβεβαιώνοντας παράλληλα το κοινό ότι η μουσική παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. «Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ελπίζω να τα πάω καλά, να φανώ αντάξιος των προσδοκιών της υπηρεσίας μου και του κόσμου» συμπλήρωσε.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξήγησε πως δεν έπαψε ποτέ να τραγουδάει και να ασχολείται με τη μουσική. «Με το τραγούδι δεν σταμάτησα ποτέ να ασχολούμαι. Είναι η έκφρασή μου, η ελευθερία μου, φτιάχνω τραγουδάκια ακόμα και με την κόρη μου», σημείωσε κλείνοντας.
