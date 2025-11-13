Μια νύχτα μόνο: «Κοιτάζονται και λιώνουμε» γράφουν στο Twitter για Λάλο και Λαμπροπούλου - Δείτε τα σχόλια
Οι δύο ηθοποιοί, που είναι μαζί και στην πραγματική ζωή, έχουν εντυπωσιάσει τους τηλεθεατές με τη χημεία τους στη σειρά
Η σύνδεση που έχουν στην πραγματική τους ζωή αποτυπώνεται και στη σειρά, με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου να υποδύεται την Αρετή, μια γυναίκα που αρχικά, μισεί, αλλά στη συνέχεια, ερωτεύεται με πάθος τον Οδυσσέα, τον χαρακτήρα δηλαδή του Δημήτρη Λάλου. Ωστόσο, κι εκείνος με τη σειρά του μεταμορφώνεται με μεγάλη επιτυχία στον ψυχρό κι εσωστρεφή «Οδυσσέα Χαριτάκη», ο οποίος βλέπει τη ζωή του να αλλάζει μετά τη γνωριμία με την Αρετή.
Καθημερινά στο Twitter, σχολιάζεται το κάθε επεισόδιο, με τη σειρά να ανεβαίνει όλο και περισσότερο στα trends και τους τηλεθεατές να αποθεώνουν τους αγαπημένους τους πρωταγωνιστές, τόσο για τις ερμηνείες τους, όσο και για τη μεταξύ τους συνεργασία. «Κάθε φορά που αυτοί οι δύο έχουν κοινή σκηνή, συντελείται ένα μικρό θαύμα», έγραψε κάποιος στο Twitter.
Δείτε μερικά σχόλια
Κάθε φορά που αυτοί οι δυο έχουν κοινή σκηνή, συντελείται ένα μικρό θαύμα!#MiaNyxtaMono pic.twitter.com/k7MZKwvgnh— Elena (@Fenagytaxase479) November 12, 2025
#MiaNyxtaMono— 👑 🍉 🥀Έλα δεν το πιστεύω🚜🌘 (@JxV9xP2aIHK0I7l) November 11, 2025
Αυτοί κοιτάζονται κι εμείς λιώνουμε 🥰
Βλέμμα Οδυσσέα ❤️🔥🔥 pic.twitter.com/HcshWBe9V6
Εντάξει είχαμε τον Οδησσεα στοκερ που έψαχνε τα πράγματα της τώρα πήρε σειρά η Αρετή και η καψούρα της.— χαρ 🌺 (@cygnetswift) November 12, 2025
Λιώνω που προσπαθεί να τον καταλάβει και νοιάζεται τόσο πολύ για αυτόν. Έπεσε κι αυτό το κάστρο😂❤️#MiaNyxtaMono pic.twitter.com/ELadqospNk
Το ντροπαλό χαμόγελο της Αρετής όταν της συγχαρητήρια είπε για την παρουσίαση της >>>>>>>— χαρ 🌺 (@cygnetswift) November 12, 2025
Α ρε Οδυσσέα, λίγο ακόμα να περίμενες πριν την κάνεις τη βλακεια θα το λυγιζες το κορίτσι.#MiaNyxtaMono pic.twitter.com/fg5fBefrI6
#MiaNyxtaMono #odysseasareti https://t.co/bgyOZR3sX7 pic.twitter.com/sJQM51OaQa— mdna's COADF II (@MlNVOGUE) November 12, 2025
Ο Λάλος είπε ότι η Αρετή "μισεί" τον Οδυσσέα, αλλά είναι τσιμπημένη μαζί του😏 #MiaNyxtaMono pic.twitter.com/XWYRUQyFGE— 𝘮 𝘢 𝘳 𝘪 𝘭 𝘦 𝘯 𝘢 ☽ (@MwvVoukamvilia) November 12, 2025
Ένας άντρας με πληγές που δεν έχουν κλείσει. Μια γυναίκα που δεν έχει άλλη επιλογή. Και μια νύχτα που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές τους.
Η Αρετή Τριανταφύλλου (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) είναι μια βραβευμένη αρχιτέκτονας, χήρα και μητέρα ενός οκτάχρονου αγοριού, το οποίο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ζει απομονωμένη από την οικογένεια του συζύγου της και παλεύει να προσφέρει στο παιδί της την ευκαιρία για ζωή. Περήφανη και με υψηλές ηθικές αξίες, θα αναγκαστεί να δεχτεί μια πρόταση που τη δοκιμάζει, προκειμένου να σώσει τον γιο της.
Ο Οδυσσέας Χαριτάκης (Δημήτρης Λάλος) είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ψυχρός και εσωστρεφής, σημαδεμένος από την παιδική του ηλικία. Δεν εμπιστεύεται τις γυναίκες και κρατά τους πάντες σε απόσταση – μέχρι τη στιγμή που γνωρίζει την Αρετή. Ο έρωτάς τους θα τον αναγκάσει να δει τον εαυτό του αλλιώς.
Όταν η Αρετή ζητά ένα μεγάλο ποσό από την εταιρεία του για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα του παιδιού της, ο Οδυσσέας της προτείνει ως αντάλλαγμα, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια, να περάσει μια νύχτα μαζί του. Αυτή η νύχτα ξεκινά ως συμφωνία, αλλά θα μετατραπεί σε έναν παράφορο έρωτα που κανείς από τους δύο δεν θα μπορέσει να αρνηθεί.
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr