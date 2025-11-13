Μια νύχτα μόνο: «Κοιτάζονται και λιώνουμε» γράφουν στο Twitter για Λάλο και Λαμπροπούλου - Δείτε τα σχόλια

Ένας άντρας με πληγές που δεν έχουν κλείσει. Μια γυναίκα που δεν έχει άλλη επιλογή. Και μια νύχτα που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές τους.Η Αρετή Τριανταφύλλου (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) είναι μια βραβευμένη αρχιτέκτονας, χήρα και μητέρα ενός οκτάχρονου αγοριού, το οποίο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ζει απομονωμένη από την οικογένεια του συζύγου της και παλεύει να προσφέρει στο παιδί της την ευκαιρία για ζωή. Περήφανη και με υψηλές ηθικές αξίες, θα αναγκαστεί να δεχτεί μια πρόταση που τη δοκιμάζει, προκειμένου να σώσει τον γιο της.Ο Οδυσσέας Χαριτάκης (Δημήτρης Λάλος) είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ψυχρός και εσωστρεφής, σημαδεμένος από την παιδική του ηλικία. Δεν εμπιστεύεται τις γυναίκες και κρατά τους πάντες σε απόσταση – μέχρι τη στιγμή που γνωρίζει την Αρετή. Ο έρωτάς τους θα τον αναγκάσει να δει τον εαυτό του αλλιώς.Όταν η Αρετή ζητά ένα μεγάλο ποσό από την εταιρεία του για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα του παιδιού της, ο Οδυσσέας της προτείνει ως αντάλλαγμα, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια, να περάσει μια νύχτα μαζί του. Αυτή η νύχτα ξεκινά ως συμφωνία, αλλά θα μετατραπεί σε έναν παράφορο έρωτα που κανείς από τους δύο δεν θα μπορέσει να αρνηθεί.