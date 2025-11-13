Μια νύχτα μόνο: «Κοιτάζονται και λιώνουμε» γράφουν στο Twitter για Λάλο και Λαμπροπούλου - Δείτε τα σχόλια
GALA
Δημήτρης Λάλος Μαριλίτα Λαμπροπούλου Μία Νύχτα Μόνο

Μια νύχτα μόνο: «Κοιτάζονται και λιώνουμε» γράφουν στο Twitter για Λάλο και Λαμπροπούλου - Δείτε τα σχόλια

Οι δύο ηθοποιοί, που είναι μαζί και στην πραγματική ζωή, έχουν εντυπωσιάσει τους τηλεθεατές με τη χημεία τους στη σειρά

Μια νύχτα μόνο: «Κοιτάζονται και λιώνουμε» γράφουν στο Twitter για Λάλο και Λαμπροπούλου - Δείτε τα σχόλια
Γεωργία Κοτζιά
13 ΣΧΟΛΙΑ
Από την πρεμιέρα κιόλας, η νέα σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο» έχει καταφέρει να κερδίσει την προσοχή των τηλεθεατών, ενώ έχει συζητηθεί επίσης, έντονα στα social media. Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Δημήτρης Λάλος έχουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, με το τηλεοπτικό κοινό να παρακολουθεί τη χημεία μεταξύ τους, ενώ υποδύονται τον Οδυσσέα και την Αρετή.

Η σύνδεση που έχουν στην πραγματική τους ζωή αποτυπώνεται και στη σειρά, με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου να υποδύεται την Αρετή, μια γυναίκα που αρχικά, μισεί, αλλά στη συνέχεια, ερωτεύεται με πάθος τον Οδυσσέα, τον χαρακτήρα δηλαδή του Δημήτρη Λάλου. Ωστόσο, κι εκείνος με τη σειρά του μεταμορφώνεται με μεγάλη επιτυχία στον ψυχρό κι εσωστρεφή «Οδυσσέα Χαριτάκη», ο οποίος βλέπει τη ζωή του να αλλάζει μετά τη γνωριμία με την Αρετή.

Καθημερινά στο Twitter, σχολιάζεται το κάθε επεισόδιο, με τη σειρά να ανεβαίνει όλο και περισσότερο στα trends και τους τηλεθεατές να αποθεώνουν τους αγαπημένους τους πρωταγωνιστές, τόσο για τις ερμηνείες τους, όσο και για τη μεταξύ τους συνεργασία. «Κάθε φορά που αυτοί οι δύο έχουν κοινή σκηνή, συντελείται ένα μικρό θαύμα», έγραψε κάποιος στο Twitter. 

Δείτε μερικά σχόλια


Κλείσιμο
Η υπόθεση

Ένας άντρας με πληγές που δεν έχουν κλείσει. Μια γυναίκα που δεν έχει άλλη επιλογή. Και μια νύχτα που θα αλλάξει για πάντα τις ζωές τους.

Η Αρετή Τριανταφύλλου (Μαριλίτα Λαμπροπούλου) είναι μια βραβευμένη αρχιτέκτονας, χήρα και μητέρα ενός οκτάχρονου αγοριού, το οποίο αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ζει απομονωμένη από την οικογένεια του συζύγου της και παλεύει να προσφέρει στο παιδί της την ευκαιρία για ζωή. Περήφανη και με υψηλές ηθικές αξίες, θα αναγκαστεί να δεχτεί μια πρόταση που τη δοκιμάζει, προκειμένου να σώσει τον γιο της.

Ο Οδυσσέας Χαριτάκης (Δημήτρης Λάλος) είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ψυχρός και εσωστρεφής, σημαδεμένος από την παιδική του ηλικία. Δεν εμπιστεύεται τις γυναίκες και κρατά τους πάντες σε απόσταση – μέχρι τη στιγμή που γνωρίζει την Αρετή. Ο έρωτάς τους θα τον αναγκάσει να δει τον εαυτό του αλλιώς.

Όταν η Αρετή ζητά ένα μεγάλο ποσό από την εταιρεία του για να καλύψει τα ιατρικά έξοδα του παιδιού της, ο Οδυσσέας της προτείνει ως αντάλλαγμα, χωρίς να γνωρίζει την αλήθεια, να περάσει μια νύχτα μαζί του. Αυτή η νύχτα ξεκινά ως συμφωνία, αλλά θα μετατραπεί σε έναν παράφορο έρωτα που κανείς από τους δύο δεν θα μπορέσει να αρνηθεί.



Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς

Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Γεωργία Κοτζιά
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης