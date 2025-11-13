Λίλι Άλεν: Με διάφανο φόρεμα στο κόκκινο χαλί λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της
Λίλι Άλεν: Με διάφανο φόρεμα στο κόκκινο χαλί λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της
Η τραγουδίστρια έδωσε το παρών στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: On Stage» στο Λονδίνο
Ολοένα και πληθαίνουν οι αποκαλυπτικές εμφανίσεις της Λίλι Άλεν μετά τον χωρισμό με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ. Η τραγουδίστρια έδωσε το παρών στην πρεμιέρα της ταινίας «The Hunger Games: On Stage» στο Λονδίνο την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου.
Η 40χρονη περπάτησε στο κόκκινο χαλί, φορώντας ένα διάφανο μαύρο φόρεμα, που επιμελήθηκε ο Τζον Γκαλιάνο για τον οίκο Dior το 1999. Το σύνολο είχε παντού διαφάνειες που άφηναν εκτεθειμένο το κορμί της.
Η Βρετανίδα ποπ σταρ ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ένα μαύρο χαμηλοκάβαλο εσώρουχο, γόβες και μερικά λαμπερά δαχτυλίδια, ενώ επέλεξε να μην φορέσει σουτιέν.
Η εμφάνισή της έρχεται λίγες μέρες μετά τα βραβεία μόδας CFDA 2025, το βράδυ της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου, στη Νέα Υόρκη. Η ίδια πήγε στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με ένα σύνολο που άφηνε ελάχιστα στη φαντασία. Λίγο καιρό μετά τον χωρισμό της από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ και την αποκάλυψη για τις απιστίες του, η Λίλι Άλεν αποφάσισε να «πάρει το αίμα της πίσω», δείχνοντας στον πρώην σύζυγό της... τι έχασε.
Η τραγουδίστρια φόρεσε μία μακριά λευκή φούστα, η οποία έκρυβε μόνο τα απαραίτητα σημεία και συνέχιζε μέχρι τον αστράγαλο με διάφανη δαντέλα, ενώ το τοπ που συνδύασε στο πάνω μέρος, άφηνε εκτεθειμένο το στήθος της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Lily Allen’s see-through Dior gown might just be the ultimate revenge dress https://t.co/b9GteEhfiq pic.twitter.com/xVRmzdyAI4— Page Six (@PageSix) November 12, 2025
