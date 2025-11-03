Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ μίλησε για πρώτη φορά για τον χωρισμό του από τη Λίλι Άλεν: «Τα λάθη είναι μέρος του ταξιδιού»
Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ μίλησε για πρώτη φορά για τον χωρισμό του από τη Λίλι Άλεν: «Τα λάθη είναι μέρος του ταξιδιού»
Αν δεν έχεις περάσει τίποτα, τι έχεις πραγματικά να προσφέρεις; δήλωσε ο ηθοποιός
Για τη ζωή του μετά τα 50 μίλησε ο Ντέιβιντ Χάρμπορ, αναγνωρίζοντας τα «λάθη» και τα παραστρατήματά του, λίγες εβδομάδες μετά την πολυσυζητημένη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της Λίλι Άλεν, στο οποίο η τραγουδίστρια φαίνεται να αναφέρεται στη διάλυση του γάμου τους και στις απιστίες του.
Ο πρωταγωνιστής του Stranger Things έδωσε συνέντευξη στο Esquire UK, όπου μίλησε για τα μαθήματα ζωής, την αυτογνωσία και τα όσα θέλει να αλλάξει. «Αν μου δινόταν η δυνατότητα, είτε θα άλλαζα τα πάντα, είτε τίποτα», δήλωσε ο ηθοποιός, σημειώνοντας πως έχει αποδεχτεί όλα όσα έχει περάσει, ακόμη και τα δύσκολα.
«Ή αποδέχεσαι ολοκληρωτικά το μονοπάτι σου και συνειδητοποιείς ότι ακόμη και ο πόνος, τα λάθη και τα παραστρατήματα είναι μέρος του ταξιδιού ή και όχι. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει αλήθεια, εξέλιξη, σοφία, βαθύτερη ενσυναίσθηση και σύνδεση», είπε ο ηθοποιός.
Συμπλήρωσε επίσης, πως η εμπειρία της ζωής, όσο σκληρή κι αν είναι, αποτελεί βασικό υλικό για την τέχνη. «Το ζητούμενο είναι να ενσωματώσεις τη ζωή σου σε κάτι που μπορείς να προσφέρεις στους άλλους, ώστε να έχουν κι εκείνοι μια καθαρτική εμπειρία μέσα από τις δικές σου ιστορίες. Αν δεν έχεις περάσει τίποτα, τι έχεις πραγματικά να προσφέρεις; Αν άλλαζα οτιδήποτε, τότε θα τα άλλαζα όλα και θα έκανα τη ζωή μου απλή και χαρούμενη, και τότε δεν θα ήμουν πια καλλιτέχνης. Και αυτό θα ήταν χάλια», τόνισε.
Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης, ότι πλέον δίνει προτεραιότητα τόσο στις καλλιτεχνικές του επιλογές, όσο και στις προσωπικές του σχέσεις. «Φυσικά υπάρχουν και προσωπικά πράγματα που θέλω να κάνω, άνθρωποι που θέλω να αγαπώ, να φροντίζω, να είμαι καλός μαζί τους, να τους στηρίζω. Αυτά είναι τα σημαντικά», ανέφερε.
Η Λίλι Άλεν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Ντέιβιντ Χάρμπορ τον περασμένο Σεπτέμβριο, έπειτα από τέσσερα χρόνια γάμου. Στο νέο της άλμπουμ, «West End Girl», αφήνει αιχμές ότι ο ηθοποιός είναι «εθισμένος στο σεξ», ενώ κάνει λόγο για απιστία. Στο τραγούδι «P**y Palace*», περιγράφει τη στιγμή που ανακάλυψε στο διαμέρισμά του ερωτικά παιχνίδια, λιπαντικά και «εκατοντάδες προφυλακτικά», ενώ στο κομμάτι «Tennis» αναφέρεται στην αντιπαράθεσή τους για μηνύματα που αντάλλασε ο Χάρμπορ με μια γυναίκα ονόματι «Μάντελιν», αναρωτώμενη αν «ήταν απλώς σεξ ή υπήρχε συναίσθημα».
Η γυναίκα που φέρεται να είχε σχέση με τον ηθοποιό αποκαλύφθηκε αργότερα ως η Νάταλι Τίπετ, σχεδιάστρια κοστουμιών που συνεργάστηκε μαζί του στην ταινία του Netflix «We Have a Ghost», η οποία γυρίστηκε στη Νέα Ορλεάνη. Η Τίπετ μίλησε στη DailyMail, επιβεβαιώνοντας πως έχει ακούσει τα νέα τραγούδια της Λίλι Άλεν: «Έχω οικογένεια και πράγματα που πρέπει να προστατεύσω. Έχω μια κόρη δυόμισι ετών και καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Είναι λίγο τρομακτικό για μένα».
