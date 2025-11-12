Άντζελα Δημητρίου: «Με τον Λευτέρη Πανταζή δεν υπάρχει έρωτας, μόνο συνεργασία»
Άντζελα Δημητρίου Λευτέρης Πανταζής Συνεργασία

Άντζελα Δημητρίου: «Με τον Λευτέρη Πανταζή δεν υπάρχει έρωτας, μόνο συνεργασία»

Πάμε καταπληκτικά, περνάμε τέλεια, πρόσθεσε η τραγουδίστρια

Άντζελα Δημητρίου: «Με τον Λευτέρη Πανταζή δεν υπάρχει έρωτας, μόνο συνεργασία»
Γεωργία Κοτζιά
Για τη συνεργασία της με τον Λευτέρη Πανταζή μίλησε η Άντζελα Δημητρίου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν υπάρχει τίποτα ερωτικό ανάμεσά τους. Η τραγουδίστρια έδωσε το παρών στην επίδειξη μόδας του Πάρη Βαλταδόρου, στο πλαίσιο του Athens Fashion Week, το βράδυ της Τρίτης 11 Νοεμβρίου κι έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day», αναφέρθηκε στον συνάδελφό της, με τον οποίο εμφανίζονται μαζί στη σκηνή. «Με τον Λευτέρη πάμε καταπληκτικά, περνάμε τέλεια. Δεν υπάρχει έρωτας ανάμεσα σε εμένα και τον Λευτέρη Πανταζή, υπάρχει μόνο συνεργασία. Τα έχετε μπερδέψει», τόνισε.

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο λουκ της: «Το εμπνεύστηκε ο Πάρης Βαλταδόρος. Πάντα επιλέγω να έχω εκκεντρικό λουκ. Σήμερα μου πήρε πολλή ώρα για να ετοιμαστώ».

Η Άντζελα Δημητρίου γνωρίστηκαν χρόνια πριν, με την πρώτη τους συνεργασία να τους οδηγεί σε σχέση. Αν και χώρισαν λίγο καιρό αργότερα, εξαιτίας εντάσεων και επαγγελματικών υποχρεώσεων, διατηρούν μέχρι σήμερα άψογες σχέσεις.

Γεωργία Κοτζιά
